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貿易戰電源二哥也凍不住　光寶科要收購日本子公司

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▲▼光寶副董事長陳廣中出席 光寶科運動會會後聯訪。（圖／記者張一中攝）

光寶科總執行長陳廣中。（圖／記者張一中攝）

記者周康玉／台北報導

繼電源一哥台達電去年7月因中美貿易戰，率先收購轉投資泰達電DET，新增泰國據點分散風險後，電源二哥光寶科（2301）也「凍不住」了。光寶科昨（3）日也宣布，要收購光寶日本（LITE-ON Japan Ltd，簡稱LOJ）在外流通的普通股，公開收購日期從今（4）日起至7月16日止，作為因應大環境，做彈性運用的據點。

光寶科董事會決議，為整合集團資源綜效及提高營業效率，將收購光寶日本，交易完成後，使光寶日本成為光寶科技100%持有之子公司，

請繼續往下閱讀...

光寶集團總執行長陳廣中表示，因應全球產業環境諸多變化，光寶科持續進行集團業務版圖與事業部門精實聚焦，有助於整合集團資源綜效，提高營業效率，進而提升企業整體價值，以及股東、客戶與員工長期利益。

光寶日本為光寶科直接持股49.49%的日本JASDAQ上市公司，此外，光寶科的關係企業閎暉（3311）及敦南（5305）分別持有7.87%的股權。

本收購案不設預定最低收購門檻，最高將收購除本公司持股外所有流通在外股權共6,289,529股，收購價格為每股日圓240元，總收購價金預計約為日幣15.09億元（約新台幣4.37億元）。

收購完成後，光寶科未取得光寶日本全部股份，但依照日本證券法規定，透過行使強制出售權或股票合併方式，且與收購對價相同的現金為對價，將光寶日本納為光寶科100%持股之子公司。

光寶日本成立於1985年，以電子元件及電源相關產品銷售、模組OEM 與ODM為主要業務，員工人數367人。光寶日本為光寶科既有合併報表之子公司，此交易對光寶科財務結構影響數甚小。


 

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關鍵字：中美貿易,關稅,光寶科,台達電

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