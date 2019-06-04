鴻海6月改組郭台銘提前交棒　郭董：未來當全民總統「所有人都是我老闆」

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）即將在6月21日舉辦股東會，董事長郭台銘任期進入倒數，雖然他曾說過鴻海股價不到200元絕不退休，但為了投入2020大選、全力拼總統大選為民服務，這次股東會他已宣布將交棒董事長一職、未來要當全民總統「所有人都是我老闆」，屆時他關注的將不是單一的鴻海股價，而是要把全台灣的股價拉起來。

郭台銘創立鴻海至今奮鬥45年，作為跨國企業的董事長，鴻海不僅在世界各地設廠，更在美國和中國大陸都有大規模投資，為了幫年輕人找出路，郭董重磅宣布「參選國民黨總統初選」，郭董宣布參選投下震撼彈，迎來外界針對他的事業 質疑恐有「利益衝突」、「政商爭議」等聲浪，郭台銘對此不懼批評的說，自己站出來就是要許台灣年輕人，一個充滿希望的未來。

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▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

面對參選台灣總統的首要課題，如何調適從「郭董事長」到「郭總統」，郭台銘表示，不管是美國或大陸，企業都願意配合政府的產業結構調整去發展，過去他認為自己就是佔中國大陸出口比重很大的一個公司總裁。對於美國而言，不只是川普，過去歐巴馬擔任美國總統時期，也曾要求蘋果把iPhone搬回去美國生產製造，但是他認為當時供應鏈不在美國，不可能單獨遷移，因此並未配合。

中美貿易戰爆發之後，郭台銘認為，全球的供應鏈面臨重塑，而台灣在中間扮演關鍵的角色，雖然企業會被要求選邊站，但他有信心帶領台灣往最有利的地方發展。首先在兩岸的部分，中國大陸政府將會更加重視台商，因為台商會變成穩經濟的重要力量，只是台灣和中國大陸之間，現在缺乏溝通管道，成為經濟發展的阻礙。

郭台銘強調，如果他當選中華民國總統，不僅有機會建立溝通管道，甚至可以因為過去的投資經驗，建立起兩岸的信任基礎，藉此交涉經貿往來、對台商的查帳、內部的轉移價格認定等等議題，還可以按照科技的產業轉移，溝通哪些適合與哪些不適合的合作項目。例如，雖然服貿不行，但是貨貿可以先行，這就是他選上總統後，會先做的事情。

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

至於台美部分，郭台銘表示，其實華為禁令早就在他的預料之中，主要是因為5G的關係，因為美國在今年2月就發表白皮書，特別針對AI和5G技術強調要領先全球，所以他比別人都早到美國投資，富士康在威斯康辛州園區也有5G在開發，因為川普希望大量用美國5G技術，再加上鴻海併購夏普之後，擁有的5G技術專利排在全球前10名，因此他有這個實力可以跟美國談合作。

郭台銘強調，如果他當選總統，鴻海對他來說只是一個廠商，因為鴻海主要的股份都是投資人擁有，但是中華民國總統要對所有人負責。因此他之前才會在電電公會演講時，當面邀請電子五哥一起組成「國家隊」，團結大家一起去美國、日本、中國大陸賺錢，這是他的責任，未來他也將優先以中華民國的利益為考量。

對於過去他曾說「鴻海股價不到200元絕不退休」的話，郭台銘表示，如果他當選中華民國總統，那就是全民的總統，「所有人都是我老闆」，關注的將不是單一的鴻海股價，而是要把全台灣的股價都拉起來，從台灣的經濟開始著手，因為台灣現在處在低本益比，就是因為政府不懂未來科技的走向，所以只要救經濟，鴻海的股價也會跟著上來。