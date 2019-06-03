墨西哥關稅發威　緯穎發聲明止血：會提前出貨

▲緯穎以興櫃股王之姿掛牌。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

自美國總統川普宣布，將對墨西科課5%關稅後，緯創旗下小金雞緯穎（6669），因在墨西哥生產比重高達六成，股價連兩日重摔，一度觸及300元生死線。緯穎今（3）日再度發聲明表示，這周末已經與客戶充分溝通，將盡可能地提前出貨進度，亦會彈性調用其他地區產能支援美國市場需求。

緯穎在上周五（5/31）股價從360元一路重挫，以327元做收，單日跌幅達9.17%，今日開盤持續下探，一度觸及300元關卡，盤中止跌回升，以323元做收，連兩個交易日上演驚魂記。

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為了替股價止血，緯穎發重大訊息澄清，緯穎位於墨西哥之代工廠目前約佔整體機櫃組裝產能六成，並非九成。緯穎廠房位於墨西哥保稅區，產出成品主要供給座落於美國、加拿大與拉丁美洲的資料中心客戶。

緯穎表示，周末期間已經與客戶充分溝通，會盡可能地提前出貨進度，亦彈性調用其他地區產能支援美國市場需求。公司將密切關注美墨兩國談判進度，並審慎評估美國設廠的可能性，且會持續與客戶溝通其他各項可能解決方案。

川普推文，由於墨西哥難民非法入境美國問題嚴重，將從6月10日開始執行此命令，且未來關稅會逐步調升，直到難民問題解決為止。