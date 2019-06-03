　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

墨西哥關稅發威　緯穎發聲明止血：會提前出貨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼興櫃股王緯穎掛牌，董事長林憲銘，總經理洪麗甯 。（圖／記者周康玉攝）

▲緯穎以興櫃股王之姿掛牌。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

自美國總統川普宣布，將對墨西科課5%關稅後，緯創旗下小金雞緯穎（6669），因在墨西哥生產比重高達六成，股價連兩日重摔，一度觸及300元生死線。緯穎今（3）日再度發聲明表示，這周末已經與客戶充分溝通，將盡可能地提前出貨進度，亦會彈性調用其他地區產能支援美國市場需求。

緯穎在上周五（5/31）股價從360元一路重挫，以327元做收，單日跌幅達9.17%，今日開盤持續下探，一度觸及300元關卡，盤中止跌回升，以323元做收，連兩個交易日上演驚魂記。

請繼續往下閱讀...

為了替股價止血，緯穎發重大訊息澄清，緯穎位於墨西哥之代工廠目前約佔整體機櫃組裝產能六成，並非九成。緯穎廠房位於墨西哥保稅區，產出成品主要供給座落於美國、加拿大與拉丁美洲的資料中心客戶。

緯穎表示，周末期間已經與客戶充分溝通，會盡可能地提前出貨進度，亦彈性調用其他地區產能支援美國市場需求。公司將密切關注美墨兩國談判進度，並審慎評估美國設廠的可能性，且會持續與客戶溝通其他各項可能解決方案。

川普推文，由於墨西哥難民非法入境美國問題嚴重，將從6月10日開始執行此命令，且未來關稅會逐步調升，直到難民問題解決為止。

ET快訊
李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了

關鍵字：中美貿易,墨西哥,關稅,緯穎,緯創

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

墨西哥關稅發威　緯穎發聲明止血：會提前出貨

威力彩迎來27連槓！頭獎繼續流浪「貳獎也從缺」　6/6頭彩上看4.8億

整合資源！整併2子公司　京城銀成立銀保部門

快訊／4.4億頭獎得主是你嗎？威力彩連槓26期　「幸運獎號」出爐啦

工研院跨國合作芬蘭Pöyry集團　開發循環經濟新商機

鬆口氣！綜所稅收守在千億元以上　減稅沒有減過頭

手刀快衝！威力彩今晚開獎「頭獎上看4.4億」　一起終止26連槓

仍得趕3點半！公股銀延長分行營業時間　7月起陸續取消

中美貿易戰成「長期冷戰」　謝金河：電子五哥受影響最大

大飲藉轉非公開發行規避證交所規範？　顧立雄：刑責不會因此消失

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

魏如萱《浪流連》x茄子蛋《你啊你啊》　男女聲混搭太好聽了啦！！

墨西哥關稅發威　緯穎發聲明止血：會提前出貨

威力彩迎來27連槓！頭獎繼續流浪「貳獎也從缺」　6/6頭彩上看4.8億

整合資源！整併2子公司　京城銀成立銀保部門

快訊／4.4億頭獎得主是你嗎？威力彩連槓26期　「幸運獎號」出爐啦

工研院跨國合作芬蘭Pöyry集團　開發循環經濟新商機

鬆口氣！綜所稅收守在千億元以上　減稅沒有減過頭

手刀快衝！威力彩今晚開獎「頭獎上看4.4億」　一起終止26連槓

仍得趕3點半！公股銀延長分行營業時間　7月起陸續取消

中美貿易戰成「長期冷戰」　謝金河：電子五哥受影響最大

大飲藉轉非公開發行規避證交所規範？　顧立雄：刑責不會因此消失

中職直播／統一獅拚對戰3連勝　施子謙力抗洋投尼克斯

楊丞琳生日…李榮浩崩潰「我不發了行了嗎！」　慶生文遲到原因曝光

美國直擊／WWDC進入倒數　聖荷西會議中心湧入大批開發者

大媽公車踩人嗆「有本事動我啊」　黑衣男下秒狂揮13拳打趴

黃曉明久違合體Baby！　怕老婆摔倒…下樓梯退到她身後「貼心1舉動」寵爆

李榮浩連五年準點慶生楊丞琳❤️　「我的女孩」閃爆！

打拚10年換來31年海砂屋！水泥一掰就碎…蘆洲水電工哭了：不敢讓孩子知道

史嘉蕾喬韓森11歲嫩照曝光　「大眼、瓜子臉都沒變」網讚：從小美到大

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

法網／詹皓晴混雙止步8強　台將僅存詹詠然挑戰二連霸

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

財經熱門新聞

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

威力彩迎27連槓　下期頭獎上看..

日圓早盤飆破0.295元大關　..

快訊／威力彩4.4億幸運獎號出..

3-4月18張千萬中獎發票明細..

墨西哥關稅發威　緯穎：提前出貨

上班族最愛10大端午節禮品出爐..

Google Play　開出首..

中美貿易戰成「長期冷戰」　謝金..

景氣差？全台放無薪假人數攀到6..

中美貿易戰加劇　郭台銘預言：世..

批蔡英文用台商回流麻醉大眾　郭..

3、4月期發票　18張中千萬元

Arm被禁令綁手腳　RISC-..

更多熱門

相關新聞

北京發表經貿白皮書　究竟是誰出爾反爾

川普出爾反爾，這是第一天嗎？問題是中國的過去跟其他國家談判，不也常常用這個「談判技巧」？中美雙方互指對方在不同的時候出爾反爾，簡直像在看分手擂台。

Arm被禁令綁手腳　RISC-V崛起

貿易戰中方反擊　達成協議機率降低

躺著中槍！華為讓台積電陷兩難　

赴美談關稅的墨西哥外長秀自拍

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航遭治癌神藥誆騙　露面幫打廣告

賀一航患大腸癌3期「8年沒踏進過醫院」

老婆為他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛

沈玉琳每天都傳早安圖給賀一航

文熙俊帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面