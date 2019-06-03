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工研院跨國合作芬蘭Pöyry集團　開發循環經濟新商機

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▲左至右為簽約人Pöyry國際顧問及工程公司副總經理Petri Vasara、見證人Pöyry集團副總裁Nicholas Oksanen及簽約人工研院副院長彭裕民。（圖／工研院提供）

▲左起為簽約人Pöyry國際顧問及工程公司副總經理Petri Vasara、見證人Pöyry集團副總裁Nicholas Oksanen及簽約人工研院副院長彭裕民。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今天（3日）宣布進軍在芬蘭赫爾辛基舉辦的世界循環經濟論壇（WCEF），讓台灣循環經濟研發成果登上國際舞台，並與芬蘭知名的Pöyry國際顧問及工程公司簽署合作備忘錄，共同在生質材料水處理、二氧化碳回收應用、歐盟紡織品法規及包裝材料等產業資訊進行跨國合作。

WCEF論壇是國際上重量級的循環經濟交流討論會議，匯聚全球循環相關業者，工研院首次整合生質及循環再生成果參與論壇，像是木質素PU發泡複合材製作的衝浪板、木質素材料製作的罐頭內層塗層、無水染色擁有更豐富色彩的超臨界流體染色與機能化同步技術，可回收的熱塑性碳纖維ACE行李箱，充分展現工研院在生活應用與紡織纖維等方面的成果。

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 工研院副院長彭裕民表示，全球產業已朝向零廢棄、循環使用方向發展，台灣為協助國際客戶符合循環經濟規範，已開始積極從製造端、研發端開發循環再利用、無廢棄物汙染的製程與產品。 

彭裕民進一步指出，Pöyry國際顧問及工程公司在全球能源和工業領域具有領先優勢，歐洲能源市場70%參與者都是Pöyry顧問公司客戶，這次雙方的合作將可望加速對台灣產業提供生質材料、水處理、二氧化碳回收應用、歐盟紡織品法規、複合材料及包裝材料資訊，掌握市場商機。
 
芬蘭知名國際顧問公司Pöyry副總經理Petri Vasara表示，工研院是知名技術研發機構，這次合作在雙方產業資訊及技術研發優勢上，率先跨足到生質衍生材料及包裝材料市場的兩大領域，第一步將串連亞洲與歐洲的循環經濟市場資訊，加速循環科技應用在台灣各產業中。 

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