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鬆口氣！綜所稅收守在千億元以上　減稅沒有減過頭

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▲▼賦稅署署長李慶華。（圖／記者吳靜君攝）

▲賦稅署署長李慶華。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（3）日公布所得稅結算申報案件初步統計，截至今年5月底止，總申報件數扣除重複報稅者622萬件，較去年同期619萬件，較去年增加3萬1,000件，年增率0.5%。而綜所稅收淨額為1,256億元，較去年同期的1,358億元，雖然較去年同期減少了102.75億元，但是下降幅度為7.56%，但是不僅守在1,000億元以上，且也非5年來的新低。

財政部賦稅署署長李慶華表示，今年會比去年減少的原因，在於107年起實施所得稅制優化，大幅調高四大扣除額，包含標準扣除額、薪資所得扣除額、身心障礙扣除額、幼兒學前特別扣除額，以及調降最高稅率為40%，原本預估稅收損失500億元，但近3年股利分配金額和薪資水準逐年提高，使得今年的稅收比預期樂觀。

請繼續往下閱讀...

李慶華表示，目前看起來「減稅沒有減過頭」，反而減稅讓民眾的可支配所得增加，讓民眾願意去消費、投資，加上股利分配也不錯，今年綜所稅比預期樂觀顯見減稅的效應有出來。

中美貿易戰前景不明　營所稅明年堪憂

另外，營所稅件數為93.8萬件，較去年同期的91.6萬件，增加2.1萬件，總自繳稅額為3775.67億元，去年同期為3,256億元，增加519.1億元，成長15.94%。

但是李慶華認為，營所稅與景氣的連動性非常高，因為美中貿易戰因素影響，企業的獲利較去年略有下滑，因此明年的營所稅恐怕不太樂觀，但是也期望台商回台投資刺激景氣回溫，填補一些回來。跨境電商的部分，今年申報的件數達到86件，較去年同期增加14件，申報應納稅額8.96億元，較去年同期增加1.88億元，成長26.55%。

整體來說，李慶華認為，現在台灣積極推動境外資金匯回專法，台商回台投資，以及企業持續替員工加薪，提供基本工資等，民眾的收入增加，貢獻所得稅收。

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關鍵字：綜所稅,申報,網路報稅,營所稅,股利,薪水,經濟景氣,統計,2019年報稅,報稅

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