仍得趕3點半！公股銀延長分行營業時間　7月起陸續取消

▲彰銀宣布建興分行及光隆分行的營業時間8月1日起恢復為下午3點半。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀今（3）日宣布，2分行為建興分行與光隆分行，自8月1日起營業結束時間自下午5點，恢復為下午3點半，台企銀、華銀等也都已經陸續縮短原本延長營業時間的分行。

台企銀5月初公告，西屯、南京東路2分行，7月1日起營業時間回到下午3點半打烊；華銀也公告，忠孝東路分行、北高雄分行自7月15日起，取消延長營業時間服務，營業時間恢復為週一至週五上午9時起至下午3點半止；兆豐銀也將在同一天取消城中分行、北台中分行延長營業時間服務，調整後營業時間同樣為週一至週五的早上9點到下午3點半。

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彰銀今日也宣布，自8月1日起，調整建興分行及光隆分行的打烊時間從下午5點，調整為為營業日上午9點至下午3點半止。公股銀行陸續宣布取消，原本延長營業時間的分行，紛紛回復為正常的營業時間。

2010年時，在立法委員提案，以及金管會和財政部支持下，八家公股行庫各推出兩家分行延長營業時間至下午5點。但由於數位金融發達，近年越來越多民眾習慣透過網路或行動銀行交易，即使到分行據點，也有24小時營業的ATM可進行各項金融交易，各銀行臨櫃交易被取代不少。

全國金融總會發函要各家銀行評估調整營業時間，公股銀行認為兩家分行延長營業時間的做法已經沒有必要存在。據了解，當初公股行庫為此開過會，一致同意將延長營業時間的分行恢復成3點半打烊。多數的銀行皆強調，近年極力推動數位金融，包含網銀、行動銀行以及24小時的自動化設備，包含自動櫃員機（ATM），取消延長營業時間服務不會影響客戶的權益。