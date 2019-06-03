中美貿易戰成「長期冷戰」　謝金河：電子五哥受影響最大

▲ 謝金河認為，中美貿易戰將成為一場「長期冷戰」。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘說，現在的中美貿易戰是「比金融海嘯更大的危機」，對此財信傳媒董事長謝金河表示，這會是一場「長期的冷戰」，雖經濟出現突然崩潰的機率不大，但像生產基地全在中國大陸、產品又以輸美為主的電子五哥，可能受到的影響最大。

郭台銘認為現在的中美貿易戰是「比金融海嘯更大的危機」，謝金河以「會有比金融海嘯更大的海嘯襲來？」為題發文，認為郭董這話一出引起市場投資人的緊張，台股在6月3日開低，一度下跌114.98，最後靠台積電反攻小漲1.58。

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謝金河提及，很多人都問他對此的看法，他則認為，第一、金融海嘯是突如其來爆發的危機，像黑天鵝或灰犀牛，都是發生機率很低，突然發生了，通常會釀成比預期中更可怕的事件，上次次貸風暴是一個顯例。這次美中貿易戰，從關稅貿易打到科技戰，最後會是修昔底德陷阱的國家霸權爭奪戰，是一場長期的冷戰。這場貿易戰從去年3月迄今，已經歷了15個月，未來可能持續更久，既然雙方冷眼相對，這個冷戰會維持一段時間。

謝金河也說，雖經濟出現突然崩潰的機率不大，但個別產業受到衝擊的程度不同，像電子五哥生產基地全在中國大陸，產品又以輸美為主，可能受到影響最大。他認為，「郭董最大的兩個客戶，一個是蘋果，一個是華為，受到的影響可能非常大，因此，郭董感受到的悲觀比別人強烈」。

第二，針對郭董要求小英總統要坐鎭總統府召開經濟會報，謝金河認為，也許也有很多鴻海股東也會同樣要求郭董坐鎮鴻海總部，帶領鴻海全體員工渡過難關。他還提及，郭董拼政治這段期間，鴻海集團旗下企業股價又回到低點。

第三，這次中方以強烈語氣回擊美方，堅持不合理的高要價，三度出爾反爾，導致破局，中方指責美方在協議中寫入涉及中國主權事務的強制要求。中國商務部也建立「不可靠實體淸單」，第一刀砍向聯邦快遞，謝金河直言，「看起來六月的G20川習會，已不可能有太多迴轉空間」。

對於中美貿易戰未來的發展，他說「既然是長期冷戰，全球經濟會逐漸降溫。現在看起來中方已準備長期作戰，先看川普能不能連任？中國會不會突襲美國資本市場，抓住川普的任督二脈？也許會是一個焦點」。