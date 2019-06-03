恐怖電梯「19樓急墜1樓」　9歲女童「一個動作」自救保命

▲女童受困電梯。（圖／翻攝自澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

深圳一名9歲女童近日搭電梯時突然遇到急墜事故，原本要向上移動的電梯突然從19樓急墜1樓。女童發現異狀後，機警地將所有樓層按鈕都按一遍，不過顯示燈按完馬上就熄滅；幸好電梯最終抵達1樓，女童趕緊跑出毫髮無傷。

綜合陸媒報導，這起恐怖的電梯急墜事故發生在深圳南山屋苑「鼎太風華」。當時一位9歲女童搭電梯要回家時，沒想到原本要向上的電梯突然從19樓急墜到1樓；女童在發現異狀後，趕緊將所有樓層按鈕都按了一遍，所幸最後電梯安全降落至1樓。她一回到家後，則是抱著祖母哭了出來。

▲面對突發事故，女童即時按下電梯所有樓層按鈕。（圖／翻攝自澎湃新聞）

對於這次電梯下墜事故，物業管理表示，「10幾年了，電梯用的時間長了，下墜是偶發電子機械故障。」深圳市市場監管局派相關人員初步調查發現，可能是消防應急系統被錯誤觸發導致。

影片在網路曝光後，引起網友熱議，紛紛留言表示「看得雞皮疙瘩都起來了，幸虧沒事」、「天啊孩子該多害怕啊，看她的表情，讓人心痛」、「臨危不亂，鎮定機智，這心理素質超越了她的的年紀」；也有網友提到「我遇到過一次，我要去16摟，從一樓坐電梯到16樓沒停，瞬間極速衝到26樓，我尿都快嚇出來了」。