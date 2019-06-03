全台首張！Google Play上買APP　僅花30元中發票千萬元

▲Google Play3月開始開發票，就有消費者中1,000萬元、200萬元的大獎。（圖／記者王昕攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（3）日下午公布統一發票3、4月中獎清冊，1000萬元特別獎中獎號碼為「03802602」，中獎張數為18張；200萬元特獎「00708299」中獎張數為19張，為歷年來最多人的一次。領獎期間自今（108）年6月6日起至9月5日止。值得注意的是跨境電商Google才剛剛開發票，就有消費者僅花30元買App就中千萬大獎，真的很幸運。

根據清冊，在18張的千萬元中獎發票中，有14張花不到100元就中大獎，其中有2張僅是買報紙，全聯福利中心三重天台門市，有一名消費者只花了8元買1份報紙；另一個則是在新北市中和區信義街350號的萊爾富花10元買報紙就中了千萬元，顯示3、4月期的統一發票大多是小額消費就中了大獎。

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值得注意的是，Google Play3月開始開發票，就有消費者在Google Play買應用程式，僅花30元就中了大獎；在200萬元特別獎中，也開出了1張中獎發票，花費金額為160元。在雲端發票裡，也開出100萬元的中獎發票。

賦稅署長李慶華表示，Google Play在3、4月開出了不少的發票，所以預期未來Google Play的也會是在中獎發票中的常客。

▼2019年3-4月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊。點圖放大。（圖／取自財政部）

▼2019年3-4月期統一發票200萬元特別獎中獎清冊。點圖放大。（圖／取自財政部）