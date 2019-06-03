全台放無薪假人數攀到626人　這2大行業實施家數比例最高

▲根據統計，全台實施無薪假共有22家企業，實施人數626人，較上期增加逾百人。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（3）日公布最新無薪假統計，全台實施無薪假共有22家企業，實施人數626人。勞動部表示，本期多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日（含）以下。

根據勞動部「勞雇雙方協商減少工時」統計，截至今（2019）年5月31日，全國實施無薪假的事業單位共有22家、影響人數達626人。此外，與上期（今年5月15日）實施家數共16家，影響人數502人相比，累計增加6家，實施人數增加124人。

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從行業別進一步分析，這次實施無薪假的22家事業單位中，「金屬機電工業」共有4家、實施人數277人，「資訊電子工業」也有3家、實施人數194人，而「化學工業」則有1家、實施人數5人，其他類別也有14家、實施人數150人。

外界關注無薪假曾逾百人，是否受到中美貿易戰影響所致，勞動部官員表示，就目前觀察來看，可能是零星廠商因應景氣變動，開始實施無薪假，而非是產業倒一片，因此在統計數字上並未看到反映。

勞動部官員指出，基本工資是維持弱勢勞工最低生活水準的保障，先前也曾發布解釋令，凡是按月計酬的勞工，儘管勞資雙方協商減少工時，每月薪資也不得低於基本工資2萬3100元。

另據「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，需有書面約定書，包括工時、實施期間等，避免所謂的勞資爭議，各縣市勞政機關也會進行查證，若雇主違反相關規定，可依法開罰2萬至100萬元。