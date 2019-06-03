外資大舉增持中國大陸債券　彭博巴克萊分階段納入全球綜合指數



▲彭博大中華區總裁黃儀全（Ee Chuan Ng）。（圖／記者劉姵呈攝）



記者劉姵呈／綜合報導

台灣債券型ETF規模成長快速，2018年起已成為亞洲地區發行規模最大的市場。截至今年的5月28日止，台灣債券型ETF資產總額躍升至222億美元，較去年底已成長了100億美元。在台灣ETF市場擁最大規模的彭博巴克萊今（3）日也分享對ETF市場未來發展趨勢與看法，與說明彭博巴克萊全球綜合指數將分階段納入中國大陸債券。

彭博大中華區總裁黃儀全（Ee Chuan Ng）表示，固定收益ETF因為分散投資、穩定收益、指數涵蓋範圍廣泛以及相較於境外固定收益債券基金成本較低廉等因素，在全球都相當受歡迎；尤其今年第2季後美中貿易戰情再次升溫，資金開始從風險性資產淨流入債券避風港，且債券ETF連結的終端是海外債券，流動性佳，不大會有賣不掉的情況。

而台灣ETF發展也是獨步亞洲，目前全球ETF追蹤資產量達4,642億元，且台灣市場有43檔ETF的彭博指數公司（Bloomberg Index Services Limited）也有意將擴展債券ETF投資需求，今日特別說明要將以人民幣計價的中國大陸國債和政策性銀行債券納入全球綜合指數、全球國債指數及新興市場本地貨幣政府債券指數。

由於外資增持中國大陸政策性銀行債券比例大幅增加，比較去年1-2月到今年同期總變動淨額從105億人民幣增加到607.9億人民幣。因此，黃儀全表示，從今年4月1日起，將分20個月內階段納入，以每個月遞增5%資金流入，完全納入後，中國大陸將佔全球綜合指數權重達5.81%。

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彭博在台授權的43支指數全為債券型指數，最早授權給國泰投信發行國泰20年美債系列ETF，目前與元大、富邦、復華、凱基、中國信託、第一金等都有合作。