端午節10大禮品出爐！上班族最愛禮券、冰粽　最討厭自家產品

▲根據調查，今年有7成5企業將發放端午獎金，平均金額落在1376元。（圖／翻攝自pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

端午連假即將到來，不少上班族期待公司發放端午獎金及禮品。根據人力銀行調查，7成5企業今年將發放端午獎金，平均金額落在1376元；至於上班族心中最期待收到的端午禮品是禮券、粽子、鳳梨酥，反之最不想收到自家產品、包裝米。

根據yes123求職網「端午禮金消費與職場忠臣小人調查」，74.8%企業將發放端午節獎金給員工，而不發放端午獎金，也不會發放端午禮品則占了15.3%；至於每位員工可領到多少錢，調查指出，企業發放的端午獎金平均落在1376元。

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▲調查顯示，上班族最期待收到的10大端午禮品，禮券、粽子、甜點通通榜上有名。（示意圖／翻攝自pixabay）

「送禮就要送到心坎裡」，上班族心中也有期待收到禮品的名單，「百貨、超商禮券」成為今年最希望收到的端午禮品，緊追在後的是「冰粽、點心粽禮盒」，「傳統粽子禮盒」、「甜點或餅乾、零嘴禮盒」名列第3、4，「鳳梨酥或蛋黃酥」則排第5名。

至於第6至10名的禮品依序為「養生保健食品禮盒」、「咖啡禮盒」、「文創商品」，以及「鮑魚或魚翅禮盒」、「茶葉禮盒」；期待度倒數的端午禮品則是「公司自家產品或服務」、「包裝米禮盒」和「酒類禮盒」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，時序將進入夏季，端午獎金被視為上半年業績的領先指標之一，如果端午節發放的獎金增加，意味著半年報也有機會跟著成長；若全年度三節獎金同步成長，代表企業營運有機會從年頭暢旺到年底。