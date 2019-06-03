中美貿易戰加劇　郭台銘預言：世界第17個修昔底德陷阱已出現

▲郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（3）日舉行《郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機》記者會，郭台銘表示，世界上第17個「修昔底德陷阱」已經出現，如果台灣過於樂觀、偏向任何一方，就將會被推向不可預測的危險。

郭台銘針對昨日中國國務院發表《對中美貿易白皮書》表示，金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，美中兩國已經從貿易戰擴大到全面對抗，接下來正考驗兩個大國領導人的智慧。而台灣在這個對抗中，站在關鍵位置，未來美中如果走向實質的衝突，世界上第17個「修昔底德陷阱」就會出現。

請繼續往下閱讀...

郭台銘表示，過去大國崛起所引發的對抗，在歷史上一共出現過16次，其中有12次導致戰爭，如今第17次已經出現，台海危機將被重新定義，過去僅是中國大陸和台灣之間的對峙，現在變成美中兩國角力的場所，並強調，「如果我們過於樂觀，偏向任何一方，就會將台灣推向不可預測的危險。」

▲歷史上16次撼動強權實例。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

「修昔底德陷阱」是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必須回應這種威脅，這戰爭是不可避免的。這是古希臘史學家修昔底德（Thucydides）在闡述公元前5世紀雅典和斯巴達兩國發生的戰爭時提出來的，兩國在經歷長達30年的戰爭之後，最終雙方都被毀滅。歷史上的例子像是德國統一之後，取代了英國成為歐洲最大的經濟體；此外，德國的侵略行為和英國的反應導致了兩次世界大戰。在亞洲，日本崛起之後，為在亞洲建立起以日本為中心的亞洲秩序，最終爆發了以反對西方列強為名而侵略亞洲其它國家的戰爭。

郭台銘表示，在此危急時刻，台灣成了大國角力的前哨戰，美中為了追求最大利益，都將台灣視為必爭之地，「如何看清事實，不偏向任何一方，是我郭台銘堅持的立場，我只代表中華民國，愛台灣的前提是承認、正視台灣的危機，台灣應該要有主體性，台灣不能、不應、也不可捲入美中兩強的戰爭泥淖裡。敬告蔡英文總統，不要在沉浸在盲目的樂觀中，還在用台商回流的金額麻醉大眾，請你即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犠牲」。