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不妙！聯準會降息聲再起　台債10年券殖利率將挑戰歷史低點0.6251%

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▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行。（圖／路透）
▲彭博報導指出，台灣10年期公債殖利率可能會更低，跌破歷史低點0.6251%。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

中央銀行上周公布金融穩定報告，並示警近期台債殖利率已降至相對低點，未來反轉走升可能性增加。而其實具指標性、流動性最佳的主權債券台灣10年期公債殖利率收創2年半新低0.6970%，彭博報導，交易員認為就算台灣央行本月20日不降息，台灣10年公債殖利率也可能繼續挑戰歷史低點，也就是2016年8月創下的0.6251%，「低還有更低」。

根據櫃買中心資料顯示，台灣10年期公債殖利率為0.7%，上周一度貶破0.7%大關，為兩年八個月低點。今日收創2年半新低0.6970%，盤中低點在0.6930%，歷史低點是2016年8月創下的0.6251%。

在10年期公債突破歷史低點前，較長的20年及30年期公債已率先於近期交易中創了歷史新低，目前20年券已跌破1%，5月23日成交在0.988%；30年券於5月15日也成交在1.12%的歷史新低。

請繼續往下閱讀...

而彭博指出，就算台灣央行不降息，台灣10年公債殖利率也可能挑戰歷史低點。市場對央行幾乎沒有降息預期的情況下，彭博指出，指標10年期公債利率卻有不小的機會直接挑戰歷史低點0.6251%，儘管這在過去的歷史上真的很罕見，但不代表不會發生。

而台灣央行降息循環的最後1次為2016年6月，將重貼現率降12.5基點至1.375%，並維持至今；重貼現率的歷史低點在1.25%。

目前美中貿易戰的發展超乎全球交易員的想像，隨著貿易戰不可避免將對全球的實體經濟表現產生影響，市場也開始預期聯準會（Fed）將領先其他主要經濟體率先在今年下半年降息。

聯準會降息將帶動美債市場表現勢如破竹，10年期美債不斷往2%整數關卡靠進；但由於台債自去年12月起就已走出一波大多頭，期間即使美債殖利率反彈也「不為所動」，其中自然包括今年公債籌碼發行少、資金配置需求強烈的結構性因素。

債市交易員說：「永遠沒有所謂的低點，低還有更低。」因為市場氣氛是如此，國際利差愈走愈小也是趨勢，只要台灣的利差還是正的，台灣10年期公債沒有不破歷史低點的道理，預期最快台灣10年券在這段期間就可以向下突破歷史低點。

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關鍵字：央行,台債,10年期公債,殖利率,債市,FED,升息,降息

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