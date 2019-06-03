郭台銘斷言中美貿易戰恐掀金融海嘯　顧立雄：誇大！

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘昨天公開示警，認為中美貿易戰將引發比金融海嘯更大的海嘯，更說「我要是蔡總統的話，現在應該坐在總統府召開國安級的經濟彙報。」對此，金管會主委顧立雄今天(3日)無奈反問郭董：「請問拿什麼數據開？或是你要討論什麼樣的議題？」

顧立雄今天出席公開活動會後受訪，談到中美貿易戰控是否引發金融海嘯？顧立雄表示：「現在的金融體質透過2008年金融海嘯教訓後，要比過往來得健全許多，不管從BIS現在頒布資本適足率的要求，還有各國對保險業RBC(資本適足率)的關注，還有資本市場健全性，大家都體會到2008金融海嘯的教訓，但儘管是金融業體質越來越強壯，是不是絕對足夠因應有可能的變化？這沒有人能夠完全預測的到。」

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但顧立雄話鋒一轉回應郭台銘的言論說：「如果有人說2個月後、3個月後，就可能發生比2008金融海嘯還要大的情況，除非有足夠數據做支撐，不然就是一個誇大的一個...所以我剛說，郭先生(郭台銘)正在從事選舉，也許他的言論應該放在政治版，而不是放在財經版。」媒體接著追問：「所以主委認為郭董是選舉語言？」顧立雄僅笑而不答。

對於郭台銘說現在應該開國安會議，顧立雄也表示：「按照郭先生言論是說，我們現在要開一個國安會議，請問拿什麼數據開？或是你要討論什麼樣的議題？國安會議或是國安這層級，本來就是時時刻刻在關注這些可能的問題，這是每天在持續密切關注的，所以我們應該要持續密切關注，但無須恐慌！」

對於中美貿易爆發我國金融業是否足夠因應？顧立雄也表示，保險業部分，海外投資部分占比已經有設定天花板，海外投資風險本來就有做控管，外匯變動準備金、避險比率都有做相當控管，海外投資限額、項目、風險係數反映在RBC上，這都有控管，現在進一步要對淨值跟商品結構跟訂價部分做控管，「保險業今天的體質，不能說可以因應所有可能發生的金融危機，但相對來講是比過往健全許多，我相信在經過調整之後，有一個足夠的時間在做更強體質的準備，足以達到保險業穩健經營的要求。」

針對銀行業，顧立雄也說，銀行業現在資本適足率、流動性準備、呆帳覆蓋率等，都有因應符合BIS的要求，「我們金融業準備好因應可能金融市場的變化！」但顧立雄再強調：「我們現在沒有足夠數據說兩個月、三個月可能發生比2008金融海嘯更大危機，我現在沒有看到任何的數據，大家都知道中美貿易戰都在持續中，大家都在調整新布局，現在最大變數會在大陸的市場，可能的影子銀行、地方債務，大家都有點擔心，但現在我們也沒有看到可能顯著的指標說：『大陸會發生金融危機』。」