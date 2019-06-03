App Store向開發商收取30%費用引爭議　蘋果：抽成是為提升平台品質

▲蘋果發聲明為App Store向開發者收取30%的策略辯解。（圖／達志影像／美聯社）



科技中心／綜合報導

蘋果App Store向所有應用程式開發者收取每筆交易30%的費用，這項措施近來引發愈來愈多的應用程式開發商批評，認為此舉涉嫌壟斷。蘋果於上周發布聲明回應，經營App Store需投入大量資金，收取傭金的行為是為了提升平台品質。

路透報導，串流音樂巨擘Spotify向歐盟反壟斷機構提起投訴，認為蘋果向進入App Store的應用程式開發商在應用程式內的銷售行為收取每筆交易30%費用的做法，是利用App Store市場地位行壟斷之實，不過蘋果自家的Apple Music卻不需要支付這筆費用，導致其他廠商成本因此增加。Spotify創辦人兼執行長Daniel Ek在一份文章中提到，「蘋果公司已經在App Store祭出新的規則，旨在以犧牲用戶體驗為代價來限制選擇並扼殺創新。」

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對此，蘋果聲明表示，App Store向應用程式開發商收取的費用，是當應用程式向用戶提供數位商品或服務時所收取的傭金。「我們關注於質量而非數量，這就是為什麼App Store上的應用程式較其他應用程式商店數量少，仍然擁有更多用戶和下載量。我們的用戶信任蘋果，這種信任對於我們如何為開發者打造更公平、更有競爭力的應用程式平台至關重要。」

本月稍早，美國最高法院判定，蘋果強迫App Store消費者為應用程式支付過高費用，這也與蘋果向應用程式開發商收取的30%傭金有關。

反壟斷訴訟是美國科技公司經常面臨的挑戰之一，以往蘋果遭遇的反壟斷訴訟並不多，主要是因為蘋果在許多市場上都並未佔據領導地位，包括智慧型手機、電腦及串流服務等。