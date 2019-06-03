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勞動基金2019年前4月大賺2694億　5月「豬羊變色」衝擊獲利

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲根據統計，今年前4個月勞動基金收益數達2694.6億元，收益率達6.91%。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（3）日公布最新投資績效，截至今（2019）年4月底，整體勞動基金收益數達2694.6億元，收益率達6.91%，其中單是4月就賺進541億元。勞動基金運用局表示，今年前4個月表現不錯，不過5月市場回檔幅度大，恐連帶影響基金績效。

根據「勞動基金運用情形報告」統計，截至今（2019）年4月30日，整體勞動基金規模為4兆1145億元，其中新制勞退基金規模為2兆2859億元，舊制勞退基金規模為9483億元，勞保基金規模為7275億元，就保基金規模為1288億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為133億元。

請繼續往下閱讀...

新制勞退基金、舊制勞退基金、勞工保險基金、就業保險基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金的收益率依序為6.73%、8.01%、7.51%、0.77%、0.31%及1.02%。另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3331億元，收益數為212.7億元，收益率為6.87%。

▲▼美中貿易戰,中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易戰僵持不下，引發金融市場動盪，恐連帶影響5月勞動基金表現。（示意圖／達志影像／美聯社）

另外，觀察MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，在4月表現分別是3.38%、1.78%、1.9%、3.07%及-0.3%，累計今年表現分別為15.96%、13.44%、11.77%、12.75%及1.9%。勞動基金運用局表示，4月金融市場在全球主要國家利率不變，且貨幣政策屬於寬鬆、歐美企業財報表現良好等因素，全球股票市場持續回升。

展望未來，國際經濟景氣減弱，擴張力道不如去年，中美貿易談判進展出現變數，雙方互祭高額關稅，削弱企業獲利，加深全球景氣成長動能疑慮，市場不確定性與觀望氣氛持續籠罩，不過資金面上仍保持相對寬鬆的局勢，對金融市場來說，具有一定的支撐力量。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，今年前4個月勞動基金表現不錯，數字也較3月來得攀升，不過5月市場回檔幅度大，一如她年初所說的「今年是大幅震盪的一年」，必須審慎以對，但她認為，「震盪在所難免，長期投資還是要有耐心」。

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關鍵字：勞動部,勞動基金,投資,股市,理財,基金,中美貿易戰

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