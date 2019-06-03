　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮、澎湖春遊住宿補助額度用完了　各縣市「可申請房間數」一次看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲花蓮自由行住宿補助額度已用罄，其餘部分縣市仍有經費可提供申請。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局今年4至6月針對各縣市推出春遊專案，提供「自由行住宿」及「團體旅遊」補助。在自由行部分，截至3日，花蓮、澎湖經費已用罄，宜蘭也即將截止；因應部分縣市自由行補助仍有申請額度，觀光局今日宣布將有餘裕的縣市經費統一核撥200萬元至團體遊。

在自由行住宿補助部分，截至5月底申請補助比例約5成，其中花蓮縣及澎湖縣住宿獎助已結束，宜蘭縣住宿優惠也將於6月5日截止，其餘縣市目前則仍有剩餘補助經費。

請繼續往下閱讀...

各縣市可申請自由行住宿補助房間數（截至108年06月03日12時）

基隆市：剩餘房間 13163間
台北市：剩餘房間 37774間
新北市：剩餘房間 38911間
桃園市：剩餘房間 34487間
新竹縣：剩餘房間 18310間
新竹市：剩餘房間 14553間
苗栗縣：剩餘房間 26159間
台中市：剩餘房間 37250間
彰化縣：剩餘房間 14551間
雲林縣：剩餘房間 28606間
嘉義縣：剩餘房間 27645間
嘉義市：剩餘房間 28374間
台南市：剩餘房間 28512間
高雄市：剩餘房間 8972間
屏東縣：剩餘房間 8116間
南投縣：剩餘房間 18229間
宜蘭縣：剩餘房間 2377間（將於108年6月05日截止）
花蓮縣：已於108年5月20日截止
台東縣：剩餘房間 8530間
澎湖縣：已於108年6月03日截止
金門縣：剩餘房間 24725間
連江縣：剩餘房間 12818間

▲▼陸客,陸客來台,陸客團,陸客旅遊,觀光團,觀光客。（圖／記者張一中攝）

▲春遊專案將於6月底截止，因應部分自由行住宿補助仍有額度，觀光局授權地方可將有餘裕部分，核撥至團體遊補助。（圖／記者張一中攝）

觀光局指出，因目前春遊專案「團體旅遊」，有部分之補助經費已申請額滿，為回應地方需求，授權地方政府可函報備文決定，將「自由行」有餘裕部分，統一核撥200萬元至「團體遊」。

截至5月底，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）、苗栗縣、台中市及彰化縣皆尚有部分額度可供旅行業者提出補助申請。旅行業者可依各縣市政府公布的獎助規定包裝結合在地經典小鎮之國內旅遊行程，並可配合各縣市政府規劃之抽獎或加碼體驗活動。

各縣市政府春遊專案之內容、期程及優惠，可至觀光局之觀光資訊網（網址：https://www.taiwan.net.tw/）「春遊專案」專區查詢。

ET快訊
鄭聚然怒轟館長「把臭錢收回去」！狠酸蔡英文：叫妳姊姊都行
凱道受訪脫口「我是反串仔」：韓國瑜別賣台！友一聽狂憋笑：他口

關鍵字：春遊補助,淡季補助,觀光局,自由行住宿補助,春遊專案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午連假天氣搶先看！一張圖看懂雨下在哪　下波鋒面估「上班日」襲

機票搶起來！樂桃、香草限時聯合促銷來了　飛日本「單程688元」起

快訊／午後強對流來襲！　全台12縣市發「大雨特報」警戒

快訊／熱爆了！台北飆36.6°C創測站今年最高溫　5縣市「高溫黃燈」警戒

鄭明典示警：今天強風軸對著北台灣　午後對流若發展「強度很可觀」

航迷快追！長榮747機隊全數退役　搶拍「空中女王」最後時間點曝光

捷星航空15周年慶大促銷！東京、大阪單程150元起　「下午3點開搶」

影／長榮航空反制空服員罷工：不發年終、不調薪、3年不給優惠票

影／飛一波！華航、長榮夏季線上旅展開跑　沖繩來回3千、首爾來回4千4

影／星宇航空會員方案命名！首獎名單「超大咖」　網笑︰根本賺到了啊！

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

「三熊友達號」彩繪機兩周年了　華航高雄-熊本整年祭優惠折扣

【英語多益通】想向諾曼第登陸老兵「致敬」英文怎麼說？

花蓮、澎湖春遊住宿補助額度用完了　各縣市「可申請房間數」一次看

家長聯盟轟教育部不顧利益迴避　要監委查有無「置入性」行銷

突然就沒再聯絡了？朋友不必交一輩子，曾經好過就值得了

影／不用買我的飲料！她嘴饞搶喝男友紅茶...一口就爆擊小心臟：被年下男寵壞

737租機爭議國際官司敗訴！　遠航「判賠9.5億台幣」將提上訴

用聽的表演藝術！視障者透過「口述影像」身歷其境

板橋人大排隊！她一問「神秘美食」驚曝光　想買得預定…名額2分內秒殺

雙北市3地區注意！比荔枝椿象還狂的「龍眼雞」進入產卵期

蔡英文Line不用公部門經費推國政　黨內人士：是「私器公用」吧

3~4月卯起來買？　5月買賣移轉竟再創5年新高

性感女歌手「只圍浴巾」跳熱舞　轉個圈一扒開...網嗨翻

春遊補助1晚5百月底截止　中市府：再抽7萬元電動機車

洪秀柱：按造憲法「現在就是一國兩制」

綠營「輪番猛轟」市長副市長接連動怒！韓國瑜回擊：問政要有良心

澳洲人背脊涼！中國軍艦3大艘「霸氣開進雪梨港」　總理急安撫

曝與李沛旭「還住一起」　蔡淑臻親吐：走一步算一步

馬卡龍粉咖啡杯、旋轉木馬　淡水「粉紅遊樂園」夢幻登場

社區住戶「拒繳管理費」還罵人　小小瑜傻眼求助

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：..

館長5點轟韓國瑜：還是講不出屁..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚..

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

洗臉台爆裂！12歲韓粉百言弟受..

男友死不願合照！ 她見臉書心碎..

樂桃、香草聯合促銷「單程688..

買好市多內褲　「1件標籤被剪過..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼..

今起2天防劇烈天氣　下周滯留鋒..

更多熱門

相關新聞

兩度遭點名不適任　潘恒旭「2問句」冷回

高雄市政總質詢3日來到最後一天，其中觀光局長潘恒旭兩度遭到民進黨議員點名「不適任」，要求他下台；對此，潘恒旭受訪表示，觀光人潮成長很多、數據上是有感的，至於媒體提問「很多議員覺得你不適任？」，他冷回兩句話「民進黨的吧？」、「沒有到很多吧？」

直擊日本民眾瘋搶限量千根台灣香蕉

端午節連假　花蓮推出三大交通票價優惠

「總統府住一晚」續燒！觀光局回應

台北春遊補助加碼Gogoro2等你騎回家

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

踮腳拿泡麵！短裙女「2顆屁股蛋」直接露出

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

影壇4大惡人3個悲苦離世！李兆基癌逝

脫北士兵中7槍「身藏27cm寄生蟲」近況曝光

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面