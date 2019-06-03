花蓮、澎湖春遊住宿補助額度用完了　各縣市「可申請房間數」一次看

▲花蓮自由行住宿補助額度已用罄，其餘部分縣市仍有經費可提供申請。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局今年4至6月針對各縣市推出春遊專案，提供「自由行住宿」及「團體旅遊」補助。在自由行部分，截至3日，花蓮、澎湖經費已用罄，宜蘭也即將截止；因應部分縣市自由行補助仍有申請額度，觀光局今日宣布將有餘裕的縣市經費統一核撥200萬元至團體遊。

在自由行住宿補助部分，截至5月底申請補助比例約5成，其中花蓮縣及澎湖縣住宿獎助已結束，宜蘭縣住宿優惠也將於6月5日截止，其餘縣市目前則仍有剩餘補助經費。

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各縣市可申請自由行住宿補助房間數（截至108年06月03日12時）

基隆市：剩餘房間 13163間

台北市：剩餘房間 37774間

新北市：剩餘房間 38911間

桃園市：剩餘房間 34487間

新竹縣：剩餘房間 18310間

新竹市：剩餘房間 14553間

苗栗縣：剩餘房間 26159間

台中市：剩餘房間 37250間

彰化縣：剩餘房間 14551間

雲林縣：剩餘房間 28606間

嘉義縣：剩餘房間 27645間

嘉義市：剩餘房間 28374間

台南市：剩餘房間 28512間

高雄市：剩餘房間 8972間

屏東縣：剩餘房間 8116間

南投縣：剩餘房間 18229間

宜蘭縣：剩餘房間 2377間（將於108年6月05日截止）

花蓮縣：已於108年5月20日截止

台東縣：剩餘房間 8530間

澎湖縣：已於108年6月03日截止

金門縣：剩餘房間 24725間

連江縣：剩餘房間 12818間

▲春遊專案將於6月底截止，因應部分自由行住宿補助仍有額度，觀光局授權地方可將有餘裕部分，核撥至團體遊補助。（圖／記者張一中攝）

觀光局指出，因目前春遊專案「團體旅遊」，有部分之補助經費已申請額滿，為回應地方需求，授權地方政府可函報備文決定，將「自由行」有餘裕部分，統一核撥200萬元至「團體遊」。

截至5月底，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）、苗栗縣、台中市及彰化縣皆尚有部分額度可供旅行業者提出補助申請。旅行業者可依各縣市政府公布的獎助規定包裝結合在地經典小鎮之國內旅遊行程，並可配合各縣市政府規劃之抽獎或加碼體驗活動。

各縣市政府春遊專案之內容、期程及優惠，可至觀光局之觀光資訊網（網址：https://www.taiwan.net.tw/）「春遊專案」專區查詢。