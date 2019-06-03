批蔡英文用台商回流麻醉大眾　郭台銘：對中美貿易戰盲目樂觀

▲鴻海董事長、國民黨總統初選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選人郭台銘，今天（3日）以「中美貿易戰下的台灣嚴重危機」為主題召開記者會，郭台銘表示，台灣站在關鍵位置，未來中美貿易戰如果走向實質的衝突，台灣不可能置身事外，並提出蔡總統現在是盲目的樂觀，還在用台商回流的金額麻醉大眾，「我不知道他是好傻好天真，還是好壞好故意。」

郭台銘認為中美貿易戰越演越烈，伴隨著科技戰也同時上演，台灣不可能置身事外，全球經濟將會在數個月內，或是數周內產生急劇的變化，甚至會有比金融海嘯還要大的危機即將來臨，影響的不只是製造業、工業，還有股價、匯率、中小企業，以至於將來的消費經濟，呼籲政府應重視當前的經濟情勢。

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郭台銘表示，針對昨天國務院發表白皮書，他大膽的說，中美貿易戰最嚴重的危機已經到來，現在正考驗兩個大國的智慧，台灣站在關鍵位置，未來中美如果走向實質的衝突，世界上第17個修昔底德陷阱已經出現。

郭台銘表示，台海危機將重新定義，過去只是台海對峙，現在變成美中兩國角力的場所，如果我們過於樂觀，就會把台灣推向不可預測的危險，蔡總統現在是盲目的樂觀，我不知道她是好傻好天真，還是好壞好故意，外資的動向說明一切，五月份外資瘋狂撤出台灣，台幣大貶、股匯雙創，這還不是最糟，如果政府不密切理解，中美兩大強權背後的意義，台灣只能自生自滅。

郭台銘舉例 ，中美貿易戰，美國並沒有對其他國鬆手，反而是追著打，進口來源國變化很大，中國大陸下降14%、印度上升15.2%、墨西哥上升5.4%，所以川普前幾天才對墨西哥動手，這就是貿易戰開始擴大的跡象，下一波可能就是台灣。

郭台銘演講全文：

對昨日中國國務院發表對中美貿易白皮書，提出「談，大門敞開；打，奉陪到底」，我大膽的說，金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，美中兩國已經從貿易戰擴大到全面對抗，接下來正考驗兩個大國領導人的智慧。而台灣在這個對抗中，站在關鍵位置，未來美中如針果走向實質的衝突，我認為世界上第17個「修昔底德陷阱」已經出現。

我們來看這張投影片，過去大國崛起所引發的對抗，在歷史上一共出現過16次，其中有12次導致戰爭，如今第17次已經出現，台海危機將被重新定義，因為過去僅是中國大陸和台灣之間的對峙，現在變成美中兩國角力的場所，如果我們過於樂觀，偏向任何一方，就會將台灣推向不可預測的危險。

蔡總統現在是盲目的樂觀，我不知道她是好傻好天真，還是好壞好故意？經濟情勢誰最清楚，外資的動向就說明了一切，我最近看到5月份外資瘋狂撤出台灣，台幣大貶，股匯雙創，但這還不是最糟的，如果政府不密切理解中美兩大強權在此關鍵時刻所採取的行動背後的意義，台灣只能任由自生自滅。

現在讓我來告訴大家一個例子，我們看投影片，美國對中國陸開啓貿易戰後，資金和商品離開中國大陸，結果美國並沒有對其它國家鬆手，到處追著打。今年第一季美國總進口和去年幾乎一樣，但是進口來源國變化很大，中國大陸下降14%，第二大進口國墨西哥上升5.4%，第六大南韓上升18.4%，第七大越南上升40%，第八大印度上升15.2%。就因為這些國家上升了這麼多，所以川普在前幾天對墨西哥和印度動手，就是貿易戰擴大且波及到其他國家的開端。台灣相信也有可能受到波及，我們的政府有對產業及民眾提出預警嗎？韓國目前因為有FTA的保護，所以沒有受到波及，但台灣政府有提出任何對產業的建議嗎？這就是我為何提出東進的理由，早在我見川普的時候，就提出要能整合台商到美國重建供應錬，就是這個道理。

在此危急時刻，台灣成了大國角力的前哨戰，美中為了追求最大利益，都將台灣視為必爭之地，如何看清事實，不偏向任何一方，是我郭台銘堅持的立場，我只代表中華民國，愛台灣的前提是承認、正視台灣的危機，台灣應該要有主體性，台灣不能、不應、也不可捲入美中兩強的戰爭泥淖裡。敬告蔡英文總統，不要在沉浸在盲目的樂觀中，還在用台商回流的金額麻醉大眾，請你即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犠牲。