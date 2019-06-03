狠酸蔡英文「吹牛」經濟！郭台銘示警：國際經濟風暴即將來臨

▲郭台銘昨日於臉書po文，指總統蔡英文「吹牛」台灣經濟現況，「我倒是擔心，再給她4年，台灣恐將會粉身碎骨。」（圖為本刊資料照）

圖文／鏡週刊

美中貿易戰持續開打，有意角逐2020總統大位的鴻海董事長郭台銘昨（2）日深夜於臉書po文分析，強調所有出口導向的國家都將遭殃，「台灣也難置身事外」，郭台銘更以「經濟老船長」自稱，表示對台灣經濟前景感到憂心，認為蔡英文總統對醞釀中的經濟風暴視而不見。對於總統蔡英文「吹牛」台灣經濟現況，「我倒是擔心，再給她4年，台灣恐將會粉身碎骨。」

昨（2）日郭台銘於臉書po文分析台灣經濟處境，還將美中貿易戰比喻為哥吉拉大戰基多拉，強調「台灣也難置身事外」。郭台銘更直指總統蔡英文「吹噓」，稱現在是台灣史上再一次經濟發展加速的最好時候，「給她8年，一定讓台灣脫胎換骨。我倒是擔心，再給她4年，台灣恐將會粉身碎骨。」

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郭台銘說，近期四處與中小企業舉辦座談，許多業者都反應「快拿不到訂單了」，而「企業拿不到訂單的問題有多嚴重，我比誰都清楚。」他說，有一股潛在的經濟風暴正在誕生，中國經濟放緩，美國殖利率倒掛，貿易戰對全球的影響才剛要開始，許多供應商、經濟學者、金融專家，大家看法普遍悲觀。

郭台銘也酸蔡英文，「我今天若不當總裁，而是總統，我會趕快召開國安會議，商討因應方案，而不是天天用文青體發文取暖討拍。」

郭台銘更自封「經濟老船長」，呼籲蔡英文正視中美貿易戰帶來的衝擊，「別對我的肺腑之言充耳不聞，別對逐漸浮現的風險視而不見，如果你們依然故我，那請站一邊去，讓專業的郭台銘來，經濟問題，由我處理。」



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