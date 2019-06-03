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台積電領半導體由黑翻紅　台股收盤小漲1.58點站穩10,500大關

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）
▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

美國轉對墨西哥加徵關稅，讓陸股今（3）日午盤前由紅翻黑，加上韓股也跌深反彈，激勵台股今日跳水開低大跌逾115點後，在買盤進場加上台積電翻紅走強下，隨即拉升了107點，年線失而復得。終場集中市場加權指數小漲1.58點，收10,500.07點，漲幅0.02%，成交量新台幣956.2億元。

今日台股三王早盤同步走弱，影響電子類股指數早盤一度重挫逾1%，不過在台積電（2330）力拼翻紅下，半導體上漲逾0.8%。台積電終場上漲1.06%收238元；昨日翻黑下跌的大立光（3008）盤中重挫超過5%跌破3600元，隨後跌勢收斂，終場收跌0.93%至3,735元；鴻海（2317）終場跌0.68%，收73.4元。

美對墨西哥課稅也讓墨西哥概念股表現弱勢，在墨西哥設廠的超大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎（6669）、緯創（3231）和英業達（2356）終場跌超過1%、2%；另外像是皇田（9951）、廣華（1338）等跌幅都有1.7%左右。

請繼續往下閱讀...

另外除了半導體後來反彈外，買盤多頭軍隊集中在電器電纜與水泥族群，華新（1605）大漲2.54%收16.15元、宏泰（1612）及大亞（1609）也都有超過0.5%漲幅；水泥股亞泥（1102）也上漲逾0.8%

法人提醒，本周將有重量級法說登場以及陸續公布5月營收表現，為後續盤勢的觀察指標。

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