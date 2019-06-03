日圓早盤飆破0.295元大關　網友大喊「已哭暈在廁所」、「早知道就梭哈全換」



▲日圓示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

美中貿易戰火燒不停，這次不但中國大陸，連墨西哥、印度都遭殃！而市場憂心貿易戰局勢，避險資金也持續大量湧向日圓，台銀今（3）日日圓現鈔牌告賣出價早盤即升破0.295元大關，最高價報「0.2954元」，創下自2016年11月16日以來最高，0.3字頭看來不遠了，這也讓批踢踢上不少哈日族哀鴻遍野，大喊「已哭暈在廁所」、「崩潰早知道就梭哈全換」。

根據台銀歷史現鈔牌告匯率資料，今日現鈔牌告賣出價格盤中最高衝上0.2954元，也創下自2016年11月16日以來最高。若以新台幣5萬元旅費來換算，今年最低的日圓匯價0.2789元，可以換得17萬9,275日圓，但以今天早盤最高匯價來算，僅換得16萬9,262元，足足相差了1萬日圓，折合新台幣為2,957元，想去東京迪士尼或環球影城，也得多掏腰包多花一張門票錢了。

而日圓漲不停，也讓批踢踢上有不少網友哀嚎，大喊「已哭暈在廁所」、「崩潰早知道就梭哈全換」。專家建議，去日本玩也不一定都是要走血拼行程，日本各地的自然風景、神社古蹟也是非常值得前往；另外擔心荷包又常常赴日旅遊的民眾，也可以使用銀行推行的雙幣卡，平時可以逢低買進、匯率比網銀換匯好、不用領現鈔怕被偷或不見。

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旅遊業者表示，最快暑期的赴日旅遊團可能就會受到匯率波動而漲價，只是這波動幅度有多大，還要觀察六月底的川習會消息而定，像是過去冬天最夯的北海道團就曾調漲3千到2萬不等。



▲日圓飆破0.295大關，批踢踢網友哀嚎。（圖／記者劉姵呈攝）