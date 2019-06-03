貿易戰打亂全球供應鏈！　專家：高附加價值產業成轉型新契機

▲中美貿易戰持續升溫，再度引發市場動盪不安，專家認為，台灣能否做好產業升級，特別是高附加價值產業，才能在趨勢產業上提前卡位。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰僵持不下，外界預期將會進入延長賽，進一步帶動台商一窩蜂回流，不過專家認為，貿易戰帶來的轉單效應可能只是短期的，台灣是否能做好產業升級，才能搶先掌握未來契機，特別是發展高階電子、車用、航太等高附加價值的產業。

大陸國務院發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，指責美國出爾反爾，引發外界擔憂貿易戰是否進入延長賽。中華經濟研究院院長陳思寬表示，目前白皮書中所提到的是大方向、大原則，對於細部影響的產業並沒有非常確定，「或許可以想像成是談判折衝的一個手段」。

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陳思寬認為，中美貿易戰將是一個長期的拉鋸戰，台灣廠商已經開始因應，同時也應著重在分散風險。

中華採購與供應鏈管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫指出，這份白皮書提到「談，大門敞開；打，奉陪到底」，不僅顯現民族情緒在其中，同時也透露大陸準備打到底的立場，最終目的是美中兩大強權的爭霸，爭取國際主導地位，「現在貿易戰、科技戰只是一個過程」。

賴樹鑫說，貿易戰打亂全球供應鏈布局，促成台商一窩蜂回流，但轉移生產基地之外，更應從整體供應鏈來思考配套，朝向高附加價值產業邁進，像是高階電子、車用、航太等產業，並建議與日本、德國等先進國家合作，加速產業升級的腳步，才能掌握趨勢產業的契機。