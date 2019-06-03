　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

中美貿易戰打得火熱！　5月PMI驟跌至48.2%再度失守「榮枯線」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲根據中經院調查，5月採購經理人指數（PMI）驟跌3.5個百分點至48.2%，一舉跌破榮枯縣。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

中華經濟研究院今（3）日公布5月台灣採購經理人指數（PMI）驟降3.5個百分點至48.2%，中斷僅1個月的擴張轉為緊縮，再度跌破「榮枯線」；非製造業經理人指數（NMI）則連續3個月呈現擴張，不過指數從2018年8月以來最快擴張速度下跌1.6個百分點至54%。

調查顯示，全體製造業對「未來6個月的景氣狀況」只有維持2個月的擴張，指數大跌7.2個百分點至48.5%，再度轉為緊縮。另觀察6大產業表現，交通工具產業和電力暨機械設備產業皆轉為緊縮，基礎原物料產業則連11個月呈現緊縮，而化學暨生技醫療產業拉回持平態勢，電子暨光學產業指數回跌至52.8%，擴張速度有趨緩現象，最後食品暨紡織產業小幅彈升至58.3%。

請繼續往下閱讀...

非製造業對「未來6個月的景氣狀況」指數從2018年4月以來最快擴張速度回跌5.3個百分點至49.9%。在8大產業中，金融保險業、住宿餐飲業、批發業與運輸倉儲業對於未來半年的展望呈現緊縮，其他營造暨不動產業、零售業、教育暨專業科學業與資訊暨通訊傳播業則維持擴張態勢。

中華經濟研究院院長陳思寬表示，受到貿易戰衝擊，加上美國對華為祭出出口禁令，使得廠商轉趨觀望態度，進一步影響拉貨力道。另觀察非製造業表現，與製造業連動性較高的批發產業波動較為明顯，而金融保險業也受到國際情勢不確性攀升，一口氣下跌10.8個百分點，也是在商業活動和對未來半年展望指標中表現最為弱勢。

ET快訊
身中7槍冒死衝板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況
短裙女賣場踮腳拿泡麵…「2顆白皙屁股蛋」直接露出
好市多內褲「一組3件800元」　他買4盒噁心怒扔：標籤被剪過

關鍵字：中經院,陳思寬,PMI,NMI,製造業,非製造業,景氣,中美貿易戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美元走弱亞幣大反攻　新台幣午盤勁揚1.39角

日圓早盤飆破0.295元大關　網友大喊「已哭暈在廁所」、「早知道就梭哈全換」

華為遭封殺　外媒：該公司正重新評估超越三星的目標

貿易戰打亂全球供應鏈！　專家：高附加價值產業成轉型新契機

台積電否認美國商務部調查　「完全沒有這回事」

雲端最有錢／新創女力時代　千萬身家翻倍賺

5月報稅結果出爐！約4萬戶沒搭上末班車

中美貿易戰打得火熱！　5月PMI驟跌至48.2%再度失守「榮枯線」

安克研發實力受肯定　日本知名醫學會攜手推廣疾病指引

郭台銘斷言中美貿易戰掀更大金融海嘯　中經院：這是有可能的

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

美元走弱亞幣大反攻　新台幣午盤勁揚1.39角

日圓早盤飆破0.295元大關　網友大喊「已哭暈在廁所」、「早知道就梭哈全換」

華為遭封殺　外媒：該公司正重新評估超越三星的目標

貿易戰打亂全球供應鏈！　專家：高附加價值產業成轉型新契機

台積電否認美國商務部調查　「完全沒有這回事」

雲端最有錢／新創女力時代　千萬身家翻倍賺

5月報稅結果出爐！約4萬戶沒搭上末班車

中美貿易戰打得火熱！　5月PMI驟跌至48.2%再度失守「榮枯線」

安克研發實力受肯定　日本知名醫學會攜手推廣疾病指引

郭台銘斷言中美貿易戰掀更大金融海嘯　中經院：這是有可能的

中職／富邦悍將下半季門票615開賣　推出四大強檔主題日

國道車速99公里太慢挨罰3千　她花1個月蒐證...法官判免罰

看完韓國瑜造勢…吳子嘉不爆料了！葉毓蘭：難道他是鐵粉？

鄭文燦：桃園鐵路地下化再等7年　中壢臨時站2020年9月完工

尤里安／「鎮海火箭彈」曝光　火砲在海防的運用

《花甲》母子檔來了！盧廣仲、王彩樺金曲獎合體

老婆羊水破了！車流多老公好急　警車鳴笛開道搞定

男友暴怒羞辱：妳去路上隨便給人X！　劉雨柔崩潰逃走「尾椎被打歪」

七連霸「姐姐」李喬如發威惹毛韓粉　洗版狂轟「你流氓，不及格」　

板橋人大排隊！她一問「神秘美食」驚曝光　想買得預定…名額2分內秒殺

財經熱門新聞

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

3、4月期發票　18張中千萬元

Arm被禁令綁手腳　RISC-..

躺著中槍！華為讓台積電陷兩難　

年輕人反映外商給本土薪水　郭台..

郭台銘化身時尚型男秀穿搭　彩妝..

目睹新加坡教育的靈活　謝金河：..

美中貿易戰擴大　台積電等三王領..

黃志芳海外出差靠「野戰包」走遍..

貿易戰掀金融海嘯？智庫：有可能

郭台銘示警：比金融海嘯更大的問..

郭台銘：今天最關心陸發表的反制..

大摩：貿易戰不停　全球經濟9個..

資金湧入避險　黃金價格衝至近兩..

更多熱門

相關新聞

港一季度房價升8.65%

統計數據顯示，4月香港私人住宅價格指數升至390.5，按月上升3.17%，價格更是連升4個月。4月香港整體樓價則按年升3.6%，總計2019年一季度香港房價已升8.65%，離歷史高位僅差1.1%。據悉，租金方面，4月私人住宅租金指數升至194.5，按月升0.57%，升幅較前一個月收窄0.16%。（中新社）

貿易戰掀金融海嘯？智庫：有可能

大摩：貿易戰不停　全球經濟9個月內陷衰退

IEEE最新聲明：解除華為禁令

北京公布白皮書　7句話一次看懂

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

影壇4大惡人3個悲苦離世！李兆基癌逝

她吃蛋鏟4kg！網推這間「秘寶級茶葉蛋」

館長5點轟韓國瑜：還是講不出屁話

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面