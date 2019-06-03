中美貿易戰打得火熱！　5月PMI驟跌至48.2%再度失守「榮枯線」

▲根據中經院調查，5月採購經理人指數（PMI）驟跌3.5個百分點至48.2%，一舉跌破榮枯縣。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

中華經濟研究院今（3）日公布5月台灣採購經理人指數（PMI）驟降3.5個百分點至48.2%，中斷僅1個月的擴張轉為緊縮，再度跌破「榮枯線」；非製造業經理人指數（NMI）則連續3個月呈現擴張，不過指數從2018年8月以來最快擴張速度下跌1.6個百分點至54%。

調查顯示，全體製造業對「未來6個月的景氣狀況」只有維持2個月的擴張，指數大跌7.2個百分點至48.5%，再度轉為緊縮。另觀察6大產業表現，交通工具產業和電力暨機械設備產業皆轉為緊縮，基礎原物料產業則連11個月呈現緊縮，而化學暨生技醫療產業拉回持平態勢，電子暨光學產業指數回跌至52.8%，擴張速度有趨緩現象，最後食品暨紡織產業小幅彈升至58.3%。

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非製造業對「未來6個月的景氣狀況」指數從2018年4月以來最快擴張速度回跌5.3個百分點至49.9%。在8大產業中，金融保險業、住宿餐飲業、批發業與運輸倉儲業對於未來半年的展望呈現緊縮，其他營造暨不動產業、零售業、教育暨專業科學業與資訊暨通訊傳播業則維持擴張態勢。

中華經濟研究院院長陳思寬表示，受到貿易戰衝擊，加上美國對華為祭出出口禁令，使得廠商轉趨觀望態度，進一步影響拉貨力道。另觀察非製造業表現，與製造業連動性較高的批發產業波動較為明顯，而金融保險業也受到國際情勢不確性攀升，一口氣下跌10.8個百分點，也是在商業活動和對未來半年展望指標中表現最為弱勢。