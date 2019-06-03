安克研發實力受肯定　日本知名醫學會攜手推廣疾病指引

▲安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

日本乳腺甲狀腺超音波醫學會為推廣「甲狀腺結節評估指引」，近日與安克生醫（4188）合作，盼將指引寫入安克的創新醫材「安克甲狀偵（AmCAD®-UT）」，透過人工智慧學習技術，提供醫師更佳的判讀參考，而這次的合作對安克生醫在日本取證、上市更是具有正面助益。

安克生醫上週末赴日參加第42屆日本乳腺甲狀腺超音波醫學會年度大會，與現場多名醫師進行交流。日本乳腺甲狀腺超音波醫學會委員、那須赤十字病院超音波診断部長髙田悦雄博士，在大會中詳細介紹安克生醫的創新醫材「安克甲狀偵」，可以透過非侵入性檢測、能精準輔助醫師判讀甲狀腺結節的良惡性，獲得多名醫師關注，會後主動至攤位上進行了解討論，更有來自昭和大学的醫學專科教授，表達希望和安克生醫進行甲狀偵的臨床合作。

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日本乳腺甲狀腺超音波醫學會底下的甲狀腺用語診斷基準委員會，日前完成日本的「甲狀腺結節評估指引」，委員會成員也在大會期間，表達與安克生醫的合作意願，盼將指引寫入安克甲狀偵軟體，透過人工智慧學習技術，和各國指引做比較，達到推廣指引提供醫師更佳判讀參考的目的。

安克生醫總經理李伊俐指出，安克甲狀偵能透過人工智慧的機器學習，持續加入各臨床參數、醫師反饋，以及各國的甲狀偵結節評估指引，同時這次雙方的合作，不僅代表安克研發實力受日本臨床醫師肯定，也代表甲狀偵在獲美國FDA、歐盟上市許可之後，樂觀看待在日本申請上市的進度。