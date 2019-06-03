郭台銘斷言中美貿易戰掀更大金融海嘯　中經院：這是有可能的

▲中華經濟研究院院長陳思寬。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易大戰越演越烈，大陸國務院日前發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書宣示底線，而投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘示警，比金融海嘯更大的海嘯即將來臨，中經院院長陳思寬今（3）日對此表示，「這個是有可能的。」

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘昨天示警，中美貿易大戰持續升溫，台灣不能置身事外，全球經濟將會在數個月內或是數周內產生劇烈變化，恐發生比金融海嘯還要大的海嘯即將來臨，呼籲政府應重視當前的經濟情勢。

請繼續往下閱讀...

中華經濟研究院院長陳思寬對此保守表示，「這是有可能性的」，強調未來可能朝向好的面向發展，也有可能往壞的方向演變，因此不管局勢如何變動，不管是投資，或是布局策略，分散風險本來就是應該做的事。

不過，中央研究院經濟研究所所長簡錦漢認為，目前金融市場震盪，完全反映現今中美大戰、經濟情況，預期未來股市並不會有太好的表現，且在保險公告利率調降、投資人偏向觀望態度，種種因素加起來，使得情勢看起來較為悲觀。

至於下半年產業是否呈現緊縮，陳思寬則說，非製造業廠商下半年即將步入旺季，只是目前存有不確定因素，展望後市，必須以保守、觀望的方式應對，但不見得會緊縮，但做任何決策仍得小心謹慎。