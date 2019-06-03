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大摩：貿易戰不停歇　全球經濟最快9個月內陷衰退

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▲貿易戰。（圖／路透社）

▲川普揚言要對另外價值3000億美元中國大陸輸美商品課徵關稅。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

即便美股剛經歷今年以來最差的一個月（5月），投資人可能仍舊低估了貿易戰為全球經濟帶來的風險。投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師認為，一旦美國總統川普對另外3000億美元的中國大陸輸美商品課徵25%關稅，全球經濟將在9個月內開始衰退。

川普於上月將價值2000億美元中國大陸出口商品關稅，從原先的10%調升至25%，並威脅要對另外價值3000億美元商品課徵關稅。彭博引述摩根士丹利全球經濟首席經濟學家艾亞（Chetan Ahya）的分析警告，若川普真的對其他價值3000億美元的中國輸美商品課徵25%關稅，迫使中國大陸採取對策進行報復行動，那全球經濟最快9個月內就會出現衰退。

請繼續往下閱讀...

艾亞在報告中寫道，投資人普遍認為貿易爭端可能會拖延更久，但他們似乎忽略其對全球宏觀經濟前景的潛在影響。隨著貿易戰帶來的成本提高、消費者需求放緩即公司減少資本支出，經濟成長也受到了影響。

艾亞認為，目前關稅帶來的負面效應愈來愈明顯，如今才採取政治動作來補救，可能為時已晚。

事實上，不僅外資看壞全球經濟局勢，鴻海董事長郭台銘昨(2)日也示警說，中美貿易大戰越演越烈，科技戰爭也同時上演。可能在幾個月，甚至數週內就出現重大變化，影響到的範圍，不只是製造業、工業，包括股價、匯率、中小企業都會被影響，這一次可能發生比金融海嘯還要大的問題。

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關鍵字：摩根士坦利,大摩,中美貿易戰

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