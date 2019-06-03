令和元年首場台日特選品展登場　IP文創商機興起



▲諾利嘉股份有限公司與日本合作舉辦第二屆的《MIJ日本選品展》。（圖／諾利嘉股份有限公司提供）

記者劉姵呈／台北報導

數位行銷達人、諾利嘉股份有限公司總經理織田紀香看準台日商機，以及IP文創商機興起，於上周五至周日在華山文創園區舉辦第二屆的「日本特選物品展」。織田紀香表示，因應日本年號的改變，加上美中貿易戰的關係，日本地方產業開始對外尋找合作出路，因此日本主辦單位特地與諾利嘉合作網路及電台操作，想吸引更多年輕族群參與此次特選品交流活動。

自從泡沫經濟之後，日本進入了平成30年的不景氣，社會經濟停滯不前，這也讓許多日本地方產業開始往外尋找出路，加上貿易戰開打，織田紀香說，台灣市場就成了日本廠商進攻海外市場的第一個灘頭堡。

主辦單位外崎．真由美也表示，這次是第二年來台辦展，想藉由每年一次的《MIJ日本選品展》與台灣的企業及消費者接觸，其中包含日本各地的特產品、文藝品、不動產及觀光產業等，在展會期間透過體驗及購買方式，將更多日本魅力傳達給台灣民眾。

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另外，因為日本年號的改變，這次也是令和元年台灣第一場日本特選品展，除了特色選物外，現場也有許多日本美食、令和年文創商品，也是種結合業務商談會與觀光特產品展，最特別的是現場也有日本廠商攤位提供B2B的服務，藉此機會招商或引薦台商到日本投資的機會。

▲▼織田紀香看好IP文創商機興起，尤其日本商品原創及品質都深受台灣人喜愛。（上、下圖／諾利嘉股份有限公司提供）

對於諾利嘉如何策劃此次日本特選物展，透過此展傳達日本商品魅力並媒合台日在台廠商？織田紀香表示，諾利嘉除了最擅長的整合行銷外，也透過與客戶互助互利的方式，與所有的合作夥伴一起創造更大的綜效。

織田紀香也看好IP文創商機興起，她說，日本IP在台灣受到廣大民眾喜愛，衍伸出的周邊商品都是商機，像是這幾天辦展下來，他們攤位就是整個展之中，攤位最大商品帶最多的公司，因織田紀香堅持將所有商品全部透過日本空運來台，呈現道地日本商品MIJ。

很多人曾問織田紀香「為何不專注只做一件事情？」她回答，行銷不是只有做廣告操作，要經營品牌，除了有做行銷的本事能力，還是得拿出真材實料的案例，才能具有說服力。

她認為，在這個年代很難只做單一類型的行銷服務，客戶需求百百款，有純網路線上操作的，也有線上整合線下的案子，這次順利完成了日本特選商品展，將原本只是在自家辦公室的活動格局，拉到外面的大展場，以後還會有更多主題展、快閃店，期望帶給合作夥伴更大的效益，同時提供民眾更豐富的選擇。