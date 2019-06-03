郭台銘化身時尚型男秀穿搭　彩妝老師Kevin給了85分

▲郭台銘近期穿搭獲Kevin老師高評價。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今天（3日）參加郭子乾主持的《郭董早餐會》，邀請到美容達人Kevin老師，特別前往郭董家看衣櫃、評穿搭，甚至當場給出85分的高評價，郭台銘則在節目中透露，「穿搭都是由夫人曾馨瑩一手打理。」

由郭子乾主持的《郭董早餐會》，今天特別邀請到美容達人Kevin老師，針對郭台銘的衣櫃裡的衣服來評價，首先針對近期在螢光幕前的穿搭給出85分的高評價，接著鼓勵郭董平常可以「多笑」來展現親民的一面。

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Kevin這次在節目中，看完幾張郭台銘的近期穿搭照片之後，首先稱讚郭董越來越年輕，但是平常穿搭和給人的感覺都比較嚴謹，所以建議郭董可以常常展現笑容，才可以秀出個人魅力，不然有時候思考的時候，大家都會以為郭董不高興。

郭台銘則是回應，其實穿搭都是由夫人曾馨瑩一手打理，甚至臉上的斑也是妻子幫忙化了一小時的妝才完成，說到笑容，他認為從心笑出來的笑容最美麗，正如鴻海當年的標語就是「愛心、信心、決心」。

接著Kevin老師直接用郭董的衣櫃，建議郭董改穿淺色西裝搭配卡其褲，才會看起來變年輕，還有如果比較在乎臉上的斑，則建議除了遮瑕之外，可以透過基礎步驟來保養，最重要的就是多敷面膜。