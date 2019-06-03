恭喜！3、4月期發票18張中千萬元　8元買報紙即中大獎

▲財政部統計，有18張3、4月期統一發票中獎中千萬大獎；19張中200萬元發票，恭喜中獎！（圖／記者王昕攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（3）日下午將公布統一發票3、4月中獎清冊，1000萬元特別獎中獎號碼為「03802602」，中獎張數為18張；200萬元特獎「00708299」中獎張數為19張，為歷年來最多人的一次。領獎期間自今（108）年6月6日起至9月5日止，中獎的民眾別忘記領獎喔！

根據商家自行公布的3、4月份統一發票中獎訊息，全聯福利中心三重天台門市，有一名消費者只花了8元買1份報紙，竟就幸運中1000萬特別獎。統一超商也有4位消費者獲得千萬大獎，其中一人只花35元買麵包。

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另外，全聯宜蘭五結門市也有1張200萬特獎，是購買愛之味牛奶花生、味丹隨緣素肉骨泡麵、韓式泡麵、當歸藥膳湯麵、烹大師干貝、光泉黑芝麻豆漿、中華雞蛋豆腐、火鍋豆腐及全聯購物袋，總共消費485元。

統一超商在3、4月統一發票中獎名單中，共有4位獲得千萬大獎、4位200萬得獎者，雲端發票專屬獎也有2位百萬得主。統一超商4位獲得千萬大獎的幸運消費者消費者，一人在高雄市三民區國城門市購買35元麵包，一人在新北市淡水區渡船頭門市花費95元，一人在台北市松山區小巨蛋門市花費58元，一人在新北市新莊區興洲門市花費88元。

特獎200萬元部分共有4位得獎者，一人在台中市南區義興門市購買70元甜點，一人在宜蘭縣三星鄉立昇門市花費120元；一人在南投縣信義鄉信義鄉門市花費105元；一人在高雄市燕巢區樹科門市花費69元。另外，雲端發票專屬獎有2位百萬元得主，一人在台南市永康區永龍門市花費40元，一人在新北市新店區百豐門市花費147元。

全家便利商店也有2位獲得千萬大獎、2位200萬得獎者，其中一位中獎者於台北市的復林店，購買35元綠茶飲料；另一位消費者，則是於淡水福春店，使用「全家」店到店服務，花費手續費60元就幸運中獎。

▼108年3、4月統一發票中獎號碼。（圖／記者王昕攝）