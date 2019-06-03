華為禁令讓大陸更積極了！RISC-V「用鄉村包圍城市」

▲中國大陸積極研製屬於自己的晶片。（示意圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

矽智財廠安謀（Arm）加入華為禁令行列，等於是將華為狠狠補上一刀，除了因Arm在全球手機市佔高達九成外，大陸半導體界人士透露，目前大陸市場的IC設計廠對Arm很依賴，市場憂心，華為的手機晶片生產會因此「武功全廢」。業界認為，華為事件會是加速中國大陸技術自主的催化劑，相對還在茁壯中的中國RISC-V聯盟也將趁勢坐大。



RISC-V是一種指令集，2015年柏克萊分校與各家企業合組成立RISC-V基金會，並將此指令級設定為完全開放的架構，指令數目比Arm少八成以上，讓使用者自由發揮，且免費使用。因為是開放架構，近年來也有越來越多科技大咖加入，像是高通、三星、Google、輝達、恩智浦、特斯拉等等，包括華為本身也是其中一員。

中國大陸近年來積極發展半導體，也讓大陸IC設計業廠家數直線上升，去（2018）年底已經來到1698家，較前（2017）年又增加了318家、近兩成。當中更有數家大廠已經採用RISC-V架構推出產品，包含芯原、芯來、中天微、樂鑫、匯頂等。

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大陸對於技術自主的野心，從中興事件後，大陸先後成立中國RISC-V產業聯盟、中國開放指令生態系統聯盟，就可看出其危機意識；市場人士研判，在華為禁令發生後，大陸會投注更大心力在RISC-V架構上，加速研發自主比重。

矽智財廠商晶心科是早期少數投入RISC-V的台廠，且RISC-V的營收占比在去年第3季高達46%，今年第1季則占26%，較第4季持平，較去年同期的13%倍增。

晶心科技術長蘇泓萌表示，在華為禁令發生前，中國大陸客戶對CPU技術自主就很有野心，他預料，華為事件後，大陸對半導體的技術自主會發展更快、更積極。

芯原微電子董事長戴偉民也說，中國RISC-V的資金來源得靠會員本身，但每個公司出一點，有如「螞蟻雄兵，很快的」。

蘇泓萌表示，目前的策略是「鄉村包圍城市」，且加上RISC-V的CP值比Arm高許多，因此Arm還沒觸及的都是RISC-V的機會。但蘇泓萌也坦言，若要進入手機市場，得先要達成Android或iOS條件的環境相對困難，會以較容易的機會優先，例如像物聯網這種明日之星，畢竟處處是機會，大家「忙得很」。

▼晶心科技術長蘇泓萌（右3）與RISC-V成員。（圖／記者周康玉攝）