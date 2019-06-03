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黃志芳改變貿協企業文化DNA　一句「Hi,James」拉近與員工距離

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▲貿協董事長黃志芳專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲貿協董事長黃志芳表示，「不提倡數位化的潮流，就等著被淘汰」，因此2年前開始推動貿協數位化。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

數位經濟潮流來勢洶洶，外貿協會董事長黃志芳2年前力推數位轉型，並重新塑造企業文化，打造不一樣的貿協，一句「Hi,James」拉近與員工之間的距離，更期許貿協人除了使命必達之外，更應具備3大特質，期盼公司同仁擁有利他的胸懷，願意與他人並肩作戰，一同完成任務。

在中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳的領導下，貿協辦理展覽、論壇、研討會、培訓課程等多項實體活動，以及為台灣企業拓銷海外市場，同時也協助業者數位轉型及升級，而他更是以身作則，推動數位化，促使貿協轉型。

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▲貿協董事長黃志芳專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃志芳重新打造貿協企業的文化，鼓勵同仁不再說「董事長好」，改以「Hi,James」打招呼。（圖／記者林敬旻攝）

推動貿協數位化轉型　重新塑造企業文化

「你不提倡數位化的潮流，你就等著被淘汰」，黃志芳表示，為因應數位經濟時代的來臨，這2年來開始推動數位化，並重新塑造貿協的企業文化，改變長期以來的官僚氣息。

黃志芳舉例，無論是在大廳、餐廳看到他，不再說「董事長好」，鼓勵公司同仁改喊「Hi,James」，因為他認為，董事長讓人非常有距離感，無法拉近彼此的距離。事實上，組織文化的塑造並非是一朝一夕的事情，不過現在也有許多同事不再感到彆扭，越叫越習慣。

▲貿協董事長黃志芳專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃志芳期許同仁應具備3大特質，包括開放的心胸、利他的胸懷以及包容的態度。（圖／記者林敬旻攝）

貿協人「使命必達」　3大特質樣樣不能少

企業文化是影響員工願不願意與公司共同奮鬥的關鍵，黃志芳說，貿協同仁最大特色是「使命必達」，精準完成任務，因此獲得業界高度肯定，但他更期盼每位同仁具備3大特質，擁有開放的心胸、利他的胸懷以及包容的態度，其中「利他」將來則會列入KPI，目的是希望同事間能夠互相合作，不僅完成自身的任務，同時也能協助他人一同完成工作，試圖打破傳統企業文化中的堅守地盤，不讓他人越池一步。

黃志芳改變貿協企業文化不只這一樁，同時也為組織重新命名，像是領導階層（副秘書長到董事長等職位）改稱為「Guru」，這個名詞在印度有導師的意思，必須具備深厚知識、經驗，擁有崇高的智慧與德行，能夠指導一個人未來的方向。

至於一級主管稱為星際大戰的尤達（Yoda），必須擁有像他一樣的強大能力與智慧，以及至高的品德，才能引導同仁；其餘同仁則是星際大戰的天行者（Skywalker），站在第一線打仗，執行力最強，能夠斬妖除魔，因此每當黃志芳用Guru、Yoda或Skywalker稱呼一個人時，等於對這位同仁設下期許，鼓勵他要勇於承擔這個職位。

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關鍵字：貿協,黃志芳,人才,企業文化,員工,數位經濟

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