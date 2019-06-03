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國家首席推銷員黃志芳征戰全球　一咖登機箱、「野戰包」走天下

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▲貿協董事長黃志芳專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲貿協董事長黃志芳海外出差頻繁，摸索出快速打包行李術，一咖登機箱、野戰包就是他的標準配備。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

為協助企業打入海外市場，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳一年有一半的時間都在國外出任務，自己摸索出打包輕便行李的訣竅，無論出差時間長短，一咖登機箱、一個野戰包就是他的標準配備，最特別的是他從來不託運，不怕行李遺失或晚到，一下飛機拉著小登機箱和野戰包，就能展開落地後的第一個行程。

直擊輕便行李打包術　黃志芳帶一咖登機箱、野戰包全球飛

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外貿協會董事長黃志芳為台灣企業探路找商機，一年365天有一半的時間都在當空中飛人，因此他也練就一身快速打包行李的功夫，不管出差時間多長，永遠只攜帶一咖小小的登機箱，以及一個隨身公事包，也就是傳說中的「野戰包」，所有出國的寶貝都在裡頭。

「我從來不拖運行李」，黃志芳表示，每次出差都堅持不託運，主要是在海外轉機，常有行李晚到或遺失的問題，所以如果不用託運的話，隨身行李一拿就走，不僅省去不少時間，還可到處趴趴走。

▲貿協董事長黃志芳專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲直擊黃志芳出差不離身的野戰包，裡頭什麼寶貝都有，其中鞋油是下飛機前會特地擦拭皮鞋。（圖／記者林敬旻攝）

最吸睛的莫過於「野戰包」，黃志芳說，所有出國的寶貝都在這裡，除了常見的筆電、3C產品充電線、眼罩、維他命、防曬乳等，他特別在野戰包內放鞋油、褪黑激素和筆記本，其中鞋油是在下飛機前會特地擦拭皮鞋，「別人來接機，總是不能太邋遢」，而褪黑激素則是用來調整作息、幫助入眠，最後是每一趟出差都少不了筆記本，他習慣將留心觀察的人事物，通通紀錄下來，上任迄今已經寫到第4本。

經常出任務，黃志芳摸索出輕便行李的打包術，而小小登機箱如何塞進各式各樣的生活用品，可說是一門學問。不管出差天數是長是短，他的標準配備就是一咖登機箱和野戰包，其中行李箱通常會放1件西裝外套、1件褲子、3件T恤、1雙球鞋，搭飛機時，最喜歡穿T恤，搭配西裝外套，「也不失正式」。

▲貿協董事長黃志芳專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃志芳談起生命中最重要的人，從他的眼神中藏不住滿滿的幸福感，一有空閒的時間就會多多陪家人。（圖／記者林敬旻攝）

脫掉西裝外套的董事長　最愛陪太太shopping、約兒子爬山

黃志芳身為國家首席推銷員，他說，「推銷員一定要在外拓展，不能老是在家裡」，因此一年有一半的時間都在國外，只要周末在台灣，就會把時間分成兩半，一半的時間陪太太shopping，另一半時間就陪小兒子爬山，「我們兩個都喜歡爬山，北部的山都被我爬過了」，像是七星山、大屯山、小觀音山等，甚至還可以當起導遊為遊客指路，這是他休假時最大的休閒活動。

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關鍵字：貿協,黃志芳,出差,野戰包,行李,登機箱,空中飛人,爬山

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