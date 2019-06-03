雲端最有錢／新創女力時代　千萬身家翻倍賺

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現在不景氣，領死薪水老闆不加薪，投資股票基金又被怕賠光光，存在銀行又沒出頭，許多人就會想乾脆自己當老闆好了。但是自己創業真的有比較好嗎? 男人創業比較容易成功還是女人? 夫妻創業是齊力鍛金還是雞蛋不要放在同個籃子裡。根據2017年經濟部中小企業統計，女性創業比例愈來愈高，顯示企業中小事業處重要扶持對象，每三家就有一家女性企業家，而不只台灣，全球也吹起女力時代。雲端最有錢第33集節目邀請到全是新創女力成功代表，但她們為什麼可以成功，今天讓大家好好學習一下，或許下個創業家就是你囉!

30歲女星丫頭(詹子晴)從節目《我愛黑澀會》出道，本身很有生意頭腦的她，投資副業有成，不但23歲就存到第一桶金，還在短短2年內砸千萬買下2間豪宅，晉升小富婆行列。目前經營6個品牌，一開始花了20萬投資手搖飲料店，到現在已經開了16家分店，在經營她上都親力親為，一天只睡3、4個小時，且秉持2大心法，第一就是要學會看財務報表，「店會倒，都是因為你不懂看財務報表」，尤其如果遇到壞員工在雜支部份灌水，就很容易會支出一些莫名其妙的錢還不自知，所要在管理上要建構好規則，才不會讓有心人有機可乘；第二則是要學會寫報告，她認為找出店面在經營上出了哪些問題，才會知道虧錢原因，她舉例一筆行銷案，結案後仍須寫報告，要清楚知道這個廣告下的客源是不是和自家的客群符合。

網拍女王周品均22歲創業，她創辦了年營收超過20億元的東京著衣，在歷經婚變、事業一夕成空。2016年再出發，進而誕生出與東京著衣完全不同導向的新品牌Wstyle。新品牌主打韓風一條龍，從設計到製作全都周品均一手在韓國打造完成，2個月就獲利，第3個月就營業破百萬，打出回購率7成的傲人業績!

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公關教主于長君，在時尚業一路從小企劃採購到公關經理，創業17年，因有前面在外商時尚品牌公司打下的好基礎，讓她在自立門戶後非常的順利，桌球金童玉女福原愛夫妻的婚禮就是她一手打造，各類時尚品來發表會，國際電影節開幕會，都是她細數家珍的傲人成績。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

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