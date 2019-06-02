華為禁令讓台積電躺著也中槍　業界憂：遲早得選邊站

▲台積電因華為禁令無端中槍。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

華為禁令延燒，在美國商務部法令下，國際大廠紛紛忍痛暫停供貨華為，身為全球代工廠的台積電，也無端中槍。儘管台積電已聲明，輸出給華為的「源於美國技術（American-control technology & software ）」成份未超過25%，會繼續供貨華為。然而，產業分析師和半導體業界人士憂心，台積電終將會陷入「選邊站」的兩難。

台積電真正中槍，主要源於22日的外電報導，指出矽智財大廠安謀（Arm）也跟進對華為暫停供貨，讓市場開始聯想，如果Arm真的對華為暫停供應技術支援，身為大家的代工廠（everybody's fundry），台積電還可以幫華為生產晶片嗎？

請繼續往下閱讀...

台積電隔日（23日）隨即在台積電技術論壇會給解答，表示基於台積電內部的盡職調查（Due-Diligent），以及國外權威的法律事務所確認後，源於美國技術未超過25%，且離25%還有一段距離，這是固定比例，不會因市場狀況而浮動。

但如果Arm專利不能讓華為使用了，台積電還能為華為製造晶片嗎？台積電表示「不會做違規的事」。而另一方面，Arm的IP產品事業群總裁Rene Haas則於28日公開表示：「目前與華為合作終止的變數還很多，因此還無法仍透露太多細節。」

說時遲那時快，半導體業界正憂心，是否EDA成為下一個未爆彈，日經新聞也於30日指出，EDA大廠新思（Synopsys）將停止供貨華為。

晶片製造兩大製造核心就是矽智財和EDA（Electronic design automation，電子自動化設計），「少了這兩樣，華為武功也就廢了」一名大陸半導體廠董事長這麼說。

這名董事長指出，華為當前有兩個難關，第一就是台積電如果不幫華為製造晶片，就沒備胎了；再者，是大陸市場還沒有出現高階的EDA，如果美國禁令延燒到EDA廠商像是益華（Cadence）、新思（Synopsys），對華為手機製造也是廢了。

▼華為P30內建的海思麒麟980處理器就是台積電代工的。（圖／路透）

一名產業分析師指出三大質疑。第一，外商相繼傳出對華為暫停供貨，卻只有少數公司如高通、美光有正式證實，話語權完全在美國政府，這點很弔詭。

第二，美國對此「源於美國技術」的定義還不夠明確，且台積電所謂「不做違法的事」，這個掌握在美國政府手中的「法」的層級和內容，到底是什麼？若美國即刻要扣上國家安全的帽子不准台積電輸出，也是可以，因此是否真的沒違法，這得看美國臉色。

第三，Arm在中國的合資公司Arm mini China，與華為私下簽署合約內容是什麼？也牽動了台積電能否繼續為華為製造晶片。

該名產業分析師表示，若從半導體技術層面理解，Arm與華為曾簽署V8指令級架構的永久授權，照理來講，即便商務部有禁令，Arm仍得履行合約，持續供貨華為。所以Arm如果真的暫停供貨，美國是用什麼樣的法條限制廠商出貨華為？這點還需要美國商務部有更多的揭露。如果真的依法無據，此禁令也只能從下一個指令級--V9指令級生效。

再者，從政治面理解，該分析師表示，美國如果真的要打華為和旗下晶片設計廠海思，台積電一定會受傷，美國態度是最重要的，要看台積電能否撐過這段陣痛期。

▼華為總裁任正非。（圖／達志影像）