組國政顧問團　郭台銘：要給年輕人希望、敢生小孩



▲郭台銘前往永齡生醫工程館，與國政顧問團隊開會討論台灣健康醫療、生育率等議題。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘籌組國政顧問團，今（2）日下午在永齡生醫工程館，與前衛生福利部部長邱文達、中央研究院院士楊泮池以及社會學者薛承泰討論如何運用科技提升台灣醫療體系。而開會到一半，郭台銘就先出來對媒體說明，除醫療健康外，開會也談論到生育率問題。郭董表示，因年輕人對未來前景不樂觀，就也不敢生小孩。他提到，「很多人說選舉要靠造勢、靠端政見牛肉，但其實不管誰將來當2020總統，都會遇到這些問題。拚經濟要有執行力，不是口號。」

郭台銘表示，除了邀請前衛福部部長邱文達與中央研究院院士楊泮池討論健康醫療議題之外，另外也邀請一直以來都有在關注台灣人口現象及相關政策的薛承泰教授來討論台灣生育率的問題。

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▲▼郭台銘前往永齡生醫工程館出席會議會後向媒體說明。上圖為郭台銘，下圖為社會學者薛承泰。（上、下圖／記者李毓康攝）

郭台銘認為，一定要給年輕人希望，他們才敢生小孩，因此得站出來解決這個問題，討論政府要如何照顧到他們的下一代，今日也組織國政顧問團，將來初選時要提出政見白皮書。他也提到，鴻海集團也鼓勵生育，會給予員工生育補助金，「不說空話、不開空頭支票，是我與其他候選人最大的不同。」

而會後薛承泰也提到，台北市的失業率目前高於新北市，但很多年輕人對於柯P卻是如此的熱情，依他觀察台北市要加把勁。郭董也說，拚經濟要有執行力，不是口號，他也將在國民黨初選的時候提出政見白皮書。