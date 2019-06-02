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不只是富豪的煩惱　遺贈稅一次省逾百萬元秘招大公開

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▲▼人口老化,高齡化社會,老人,健康,運動,長照。（圖／記者李毓康攝）

▲節省遺產稅、贈與稅並不只是富人的煩惱，當祖父母、父母照顧下一代、給下一代愛時，同樣會遇到的難題。（圖／記者李毓康攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

我們常在新聞上看到，某某富豪過世，貢獻國家數十億元的遺產稅，可觀的數字常成為街坊鄰居討論的議題。實際上遺贈稅不是只有富人的煩惱，普通家庭的長輩，想要對下一輩的愛或者是財產的規劃，都會面臨遺贈稅的問題，並且要繳交的稅可都是相當可觀，因此如何善用節稅方式和妥善規劃，就顯得相當重要。

保險節稅　短時間內大量購買是禁忌

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資誠會計師事務所表示，自2017年5月起，遺產稅就採取三級累進稅率，為10%、15%、20%三級累進稅率，較過往的10%單一稅率大大增加；而遺產總額計算方式是，被繼承人死亡時，全部遺產加上死亡前二年內贈與配偶、各順序繼承人及各順序繼承人的配偶財產，再扣除配偶的剩餘財產請求權、各順序繼承人的扣除額等的遺產淨額後金額計算遺產稅。

▲▼遺產稅級距與稅率表。（製表／記者吳靜君製表、資料來源資誠會計師事務所）

▲遺產稅課稅級距與稅率。（製表／記者吳靜君、資料來源／資誠會計師事務所）

▲▼各繼承者扣除額。（製表／記者吳靜君、資料來源／資誠會計師事務所）

▲遺產稅免稅額、扣除額與各繼承者扣除額。（製表／記者吳靜君、資料來源／資誠會計師事務所）

課稅遺產淨額 = 遺產總額 - 免稅額 - 扣除額　

應納遺產稅額 = 課稅遺產淨額 × 稅率（10％、15％、20 ％）－ 累進差額

安永會計師事務所會計師楊建華表示，遺產中除了配偶的剩餘財產請求權可以不予計稅外，可省稅的空間就相當有限。以夫妻剩餘財產分配請求權來說，假設丈夫過世，其在婚後取得的原有財產有1,000萬元，太太在婚後取得的原有財產有200萬元，那麼太太就可以取得400萬元的剩餘財產請求權，該400萬元列為被繼承人遺產的扣除額不予計稅。

合理的保險給付、死亡保障給付，並且指定受益人的話，並不會被計入遺產，課徵遺產稅，所以在節遺產稅方式中，購買保險是最常被運用的方式。不過會計師提醒，如果在死亡日前短時間、或者被繼承人生病期間購買大量的保險，就會引起國稅局的懷疑而被稽查與補稅。

生前規劃贈與　比遺產更有省稅空間

由於遺產稅節省空間相當有限，依此被繼承人生前的財產移轉規劃、透過贈與的方式，讓資產可以順利交給下一代，且省稅的方式、空間也較為多元。資誠會計師事務所表示，若考慮免稅額220萬元進去的話，每年贈與2720萬元以下，適用的稅率在10%以下，比起一大筆遺產被課高額稅率，更具省稅的空間。

▲▼贈與稅級距與贈與稅稅率。（圖／記者吳靜君攝、資料來源／會計師事務所）

▲贈與稅級距與贈與稅稅率。（製表／記者吳靜君、資料來源／會計師事務所）

▲▼贈與規劃與遺產規劃的差異。（圖／資誠提供）

▲贈與規劃與遺產規劃的差異。（圖／資誠提供）

首先來看贈與的對象，一般來說夫妻相互贈與、贈與配偶就不論多少，都沒有贈與稅的問題；但是考慮財產轉移給下一代就要考慮贈與的標的，和贈與的時間。有些家族也會直接傳承給有能力接班的第3代，或者祖父母直接贈與給孫子，一來是提前接班規劃；或可以減少贈與次數（例如祖父給父親、父親再給小孩就要課2次稅）；以及父母可以趁子女結婚時，多100萬元的免稅額，父母就有640萬元的免稅額可以運用贈與給自己的子女。

不動產贈與要考慮房地合一　稅一差就是百萬元

接著各種不同的標的包含現金、不動產、股票等，而現金就是依照現行的贈與稅規範來，省稅空間最為有限。由於不動產的贈與是依據公告現值來計算贈與稅，比起市價來說就便宜許多，例如市價是5億元的房子，公告現值是1億元的話，就會以1億元來課稅，確實比現金直接贈與來得話算。

但楊建華提醒，由於現在房地合一上路，如果受贈的子女將短時間內房子賣出，所扣除的成本就是依據「公告現值」來計算，課稅所得就變得很高，甚至採取很高的稅率來課徵房地合一稅，因此民眾在贈與不動產時要仔細細算。

資誠會計師事務所舉例，某甲身價約6億元，因為考慮財產規劃和資產轉移，考慮以5,000萬元購入一筆不動產，並立刻贈與其獨子，土地公告現值以2,500萬元、房屋評定現值220萬元來計算。如果是直接送現金5,000萬元給獨子，要繳交贈與稅就是592萬元、但是如果將5,000萬元房子送給獨子，但是獨子在2年就把房子賣了，贈與稅與房地合一稅就要繳交706萬元、但如果獨子6年後才把房子賣掉就只要繳交438萬元。

▲▼房屋贈與案例說明。（圖／資誠會計師事務所提供）

▲房屋贈與案例說明。（圖／資誠會計師事務所提供）

股票贈與　贈送時間點、利用信託都是節稅方式

其次，民眾常用的節稅標的就是股票，通常民眾透過股票省稅的方式有兩種，一，趁股市低迷時，股價偏低時贈與，可贈與的股數就會變多，也是一種省稅的方式；另一種就是透過「本金自益、利息他益」信託，將利息贈與給下一代節稅。「本金自益、利息他益」信託，簡單來說就是本金還是父母的，但是利息可以轉贈子女，贈與的利息則是以郵政儲金的利率來計算，大約只有1%來，對於擁有大量股票者來說，假設當年企業表現佳、大量配息、殖利率高達6%的話，「本金自益、利息他益」信託就大大發揮了節稅效果。

楊建華提醒，「本金自益、利息他益」信託設立的時間點也很重要，如果父母、祖父母在董事會或公司宣布股利、股息後，或者是除權息日前設立信託，就會被懷疑刻意避稅，同樣也會被國稅局盯上。

會計師表示，民眾必須了解法規規範，懂得合理、合法的節稅規劃，並且提早並有條理的計劃與執行，可以省下的遺產稅、贈與稅就不只數百萬的稅款。

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關鍵字：遺產稅,贈與稅,節稅,父母,祖父母,財產規劃,家族接班

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