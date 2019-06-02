郭台銘籌組國政顧問團　邱文達、楊泮池入列



▲郭台銘前往永齡生醫工程館出席會議，邀請前衛福部部長邱文達與中央研究院院士楊泮池討論如何提升台灣醫療體系。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

打經濟牌的同時，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘也忙著籌組自己的國政顧問團隊。今（2）日下午郭台銘與前衛生福利部部長邱文達共同前往永齡生醫工程館開會，他表示此行是因為他邀請邱前部長擔任他的國政顧問團隊。郭台銘說：「在我沒有決定要選之前，他就是我的顧問。等下我們進去開會要討論如何把科技運用在醫療健康體系上，提升台灣的醫療水準。」

郭台銘表示，早在一個多月前，他就邀請邱前部長回來做國政顧問的一員，今天主要是要來討論如何將科技運用在台灣的醫療體系。「台灣有很好的健保制度，但如何運用科技來幫助老百姓提升水準，以及健保基金如何有較好的財務結構。」

▼郭台銘前往永齡生醫工程館出席會議。（圖／記者李毓康攝）



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另一方面，郭台銘也提到，這次也會請教邱前部長怎樣能夠加入WHA，因邱過去有經驗可以知道加入的問題在哪裡，郭台銘強調「要讓北京當局重視我們的存在，健康議題不應該讓政治來干擾。」

除了邱文達之外，郭台銘也找了中央研究院院士楊泮池、社會學者薛承泰等人商討專業建議，相關的擬定辦法與規劃，郭台銘也表示將在今日會後說明。