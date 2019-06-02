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郭台銘今天最關心的一件事：「大陸發表的反制美國白皮書」

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▲▼郭台銘前往南門市場旁金峰魯肉飯用餐。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（2）日上午前往南門市場與攤商學包肉粽，面對記者提問有關前一日高雄市長韓國瑜在凱道造勢情形的相關問題，郭台銘表示，現在更關心的是中國大陸國務院今早發表的《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，因為這會直接對全球經濟造成直接影響，進而對台灣經濟以及台商造成衝擊。

昨（2）日高雄市長韓國瑜在凱道舉但造勢活動，由於韓國於近日捲進外遇風波，其夫人李佳芬特地出席造勢活動，以破除流言蜚語，因此記者相當關心郭太太有沒有可能也在初選階段現身，陪同郭董一起造勢。

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對此，郭台銘回應表示，「我是覺得說，我現在更關心的是，今天早上十點鐘，中國大陸國務院發表一個對美貿易的，應該講反制的白皮書」他強調，這將牽涉到多少世界經濟的變化、多少的台商、多少台灣在大陸工作的人，「這些東西我認為我比較關注。」

他表示，「我要做一個經濟的總統，你看那麼多經濟的選民他們來買菜，他們荷包會縮水是因為什麼？因為他們收入減少，為什麼收入減少？因為我們的外貿、我們的金融我們的一切一切，馬上面臨到不可預測的一個深的海嘯即將來臨。」

有媒體問到，有郭粉表示先前是支持韓國瑜，現在改支持您，是否認為韓流在逐漸消退？郭台銘表示，「我不能這樣子講，我覺得最近幾週大家可以看到，誰是做事誰能夠真正把台灣經濟救起來，這才是最重要的。」

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關鍵字：郭台銘,郭董,鴻海,選總統,韓國瑜,國民黨,2020總統大選

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