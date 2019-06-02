影／示警快開國安會議　郭台銘：比金融海嘯更大的問題短期出現　

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（2）日上午前往南門市場與攤商學包肉粽，除了回答選舉相關話題外，他也對蔡政府喊話，應該要重視當前的國際經濟情勢，「世界的經濟將會在數月，甚至數週內產生急劇的變化，這影響到不只是製造業、工業，影響到的是股價、影響到匯率、影響到中小企業，我們很多企業的生存，甚至影響到將來的消費經濟。」

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

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郭台銘表示，「全世界各地，我看到中美貿易大戰越演越烈，科技戰爭也同時上演。我給美國、給日本，包括我的客戶、我的供應商、我的經濟學家、金融學家，我覺得我要是蔡總統的話，我現在應該坐在總統府召開國安級的經濟彙報。」

他認為，全球經濟情勢變化相當快速，可能在幾個月，甚至數週內就出現重大變化，「這影響到不只是製造業、工業，影響到的是股價、影響到匯率、影響到中小企業，我們很多企業的生存，甚至影響到將來的消費經濟。」

因此，他向總統蔡英文喊話，「要重視這個問題，即將發生金融海嘯，我不能講金融海嘯，這一次可能(發生)比金融海嘯還要大的問題，都有可能在短的時間出現，那我們政府有任何做為嗎？」他強調，面對中美貿易戰持續升溫，台灣是不能置身事外的，「我最近有跟很多中小企業座談，很多的模具、很多東西他們都拿不到訂單，我覺得任何企業開始拿不到訂單，這個問題的嚴重性超乎大家的預估，更超乎大家想像。」

郭台銘強調，他並不擔心昨日高雄市長韓國瑜的造勢對他的選情有多大的衝擊，「我只憂心我們政府沒有所作為，我們的老百姓沒有看到這一次會比金融海嘯更大的海嘯即將來臨，所造成的經濟崩潰。」