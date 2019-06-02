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粉絲憂選上不受立院支持　郭台銘：「我要做一個大富、大利的總統！」

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▲▼郭台銘前往南門市場旁金峰魯肉飯用餐。（圖／記者李毓康攝）
▲郭台銘中午前往南門市場旁金峰魯肉飯用餐。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（2）日上午前往南門市場與攤商學包肉粽，中午時間到隔壁的金峰魯肉飯用餐，開放讓現場的民眾問問題表示。一位粉絲擔心提問，若真的選上總統，如果立法院不支持，像之前前總統馬英九一樣，很多事情都推不動，郭董要怎麼做。對此，郭台銘也強調，請大家相信他是一個有魄力的領導人，也喊話表示：「我不要做一個平庸的總統，我要做一個大富、大利的總統！」

郭董回應，請大家相信他的領導力與魄力，經濟問題就是他出來選總統的原因，請支持的民眾放心，但是他也強調：「我初選一定要過！」他也表示，過去45年的經驗累積下來，讓他可以在這個時候發展經濟、翻轉台灣，讓台灣的老百姓賺更多錢。

而對於媒體提，有無考慮從別的管道去從政，像是行政院長，郭董也回應，他認為台灣是個島國，最大的問題是經濟外交，有了外交才有訂單，蔡政府的鎖國政策反而這些中小企業的大陸訂單轉讓給了日本、韓國及東南亞。而行政院長首要的工作就是把基礎建設做好，像是缺水、電以及基礎建設要改建，「六缺最重要的就是缺一個領導人，能夠從經濟方面下手」，他說，能夠賺錢、做好經濟，才是出來參選的重點。

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▲▼郭台銘前往南門市場旁金峰魯肉飯用餐。（圖／記者李毓康攝）
▲郭台銘前往南門市場旁金峰魯肉飯用餐。（圖／記者李毓康攝）

這也讓支持民眾表示，聽到郭董這樣說就放心了，因為其他的候選人有多大的能力不知道，但郭董卻是把台灣的經濟掛嘴邊，提出實際的政策，其他的候選人卻沒有感受到有這種能力。

而郭董無論走到哪，都有大批的粉絲聚集拍照、提問，今日下午也將前往永齡生醫工程館，晚上則是到三軍軍官俱樂部參加國防醫學院校友會成立大會餐敘。

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關鍵字：郭台銘,郭董,鴻海,選總統

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