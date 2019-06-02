加油等等！台灣中油明起汽柴油各調降0.5元

▲中油今（2）日宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.5元。（圖／記者姜國輝攝）

財經中心／綜合報導

台灣中油公司今（2）日宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升26.3元。

台灣中油表示，本週國際原油受美中兩國貿易談判進度緩慢、關稅壁壘政策恐將導致今年全球景氣受創因素影響，導致價格下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶67.18美元，較前週70.06美元下跌2.88美元，新台幣兌美元匯率貶值0.059元，國內油價依公式計算跌幅為3.14%。

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國內油價連續幾週依平穩措施調整，未調足之差價悉由台灣中油自行吸收，上週汽、柴油各吸收0.1元。本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，因此汽、柴油應各調降0.5元，足額反映。今(108)年累計截至5月底止，台灣中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足的吸收金額，粗估約為17.50億元。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。