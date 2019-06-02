年輕人反映外商給本土薪水　郭台銘拿鴻海為例：本土才是給最高



▲郭台銘前往南門市場旁金峰魯肉飯用餐，一邊回應現場年輕民眾提問關於買房、薪水與長照問題。（圖／記者李毓康攝）



記者劉姵呈／台北報導

全台走透透，打「經濟牌」的鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（2）日上午前往南門市場與攤商學包肉粽，也帶著團隊深入南門市場，郭台銘表示，市場內的攤商都向他反映心聲，希望選一個懂經濟、能夠拚經濟的總統候選人，他們也支持將手機納入民調。中午時間他也到隔壁的金峰魯肉飯用餐，一位年輕人反映雖在外商公司上班，但給的薪水卻是本土的薪水，郭董說：「很多人都誤以為外商公司的薪水就是最高的，但其實本土才是最高的。如果我當選一定會讓中產階級都能夠受惠！」

郭台銘邊吃魯肉飯，也開放讓現場的民眾問問題。一位在外商公司上班的年輕人反映，雖在外商公司上班，但公司給的薪水卻是本土的薪水，郭董如何解薪資結構跟調整薪資水平的問題。

郭台銘表示，前天證交所公布上市公司平均薪資當中，鴻海集團拿下冠軍寶座，「很多人都誤以為外商公司的薪水就是最高的，但其實本土才是最高的。」郭董說，如果他當選一定會要求企業調薪，讓中產階級都能夠受惠，這也是他的政策之一。

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▲郭台銘結束南門市場行程，便前往旁邊的金峰魯肉飯用餐。（圖／記者李毓康攝）

另外政府提到很多社會住宅問題，年輕人買房困難，郭台銘表示，這問題非常好，他之前也有提過申請「工程師有其屋」的計畫，他認為要讓台北市跟新北市結合釋出更多的土地，之後的詳細辦法他會在初選的時候提出來。

最後一個長照政策，郭台銘表示，之所以為什麼拚經濟很重要，因為沒有外銷就沒有順差，沒有順差就沒有利潤，我們的幣值就不夠穩定，企業就不會幫大家調薪水，民眾就不能來買菜、買好吃的。

郭台銘強調，台灣必須要靠外銷，他表示：「韓國瑜昨日提到加入自由貿易協定（FTA），其實是學他，我認為所有候選人當中，只有我才真正了解老百姓需要的是什麼，也只有我才真正賺過錢。」

之所以選擇「拚經濟」但不造勢，就是為了報答現場粉絲對他的支持，郭台銘說：「我初選一定要過！年輕人的未來，是我這次參選最大的原因！政府絕對會照顧大家，因為要讓年輕人有希望，他們的下一代生養問題，以及老一輩長照問題，才真正得到解決。」



