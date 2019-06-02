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背詩詞就可笑拿2萬獎金　中保總裁林孝信親自驗收

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▲▼中保集團總裁林孝信(左5)、林燈文教基金會執行長林純美(右4)、中保集團副總裁林明昇(左4)、中保副董林建涵(右1)和高中組得獎者合影。（圖／中保集團提供）

▲中保集團總裁林孝信(左5)、林燈文教基金會執行長林純美(右4)、中保集團副總裁林明昇(左4)、中保副董林建涵(右1)和高中組得獎者合影。（圖／中保集團提供）

財經中心／綜合報導

由中保集團旗下林燈文教公益基金會主辦的「第二屆林燈詩文背誦比賽」，昨(1)日舉行決選，學童只要背頌唐詩宋詞取得冠軍，既可輕鬆獲得2萬元獎金，過程中，中保總裁林孝信還親自出席驗收，獎勵用功學子。

林燈基金會指出，舉辦詩文背誦比賽的目的，是要鼓勵學生深入了解、學習中華文化經典作品，進而提昇文學素養。今年有372位學生報名參加，足足是去年第一屆比賽的兩倍之多，其中高中職組報名人數超過兩百人，最後選出79名學童進入決選。

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背誦比賽分初賽和決賽兩階段進行，設立高中職組（含五專一至三年級）、國中組和國小組（五、六年級）三個組別，所有設籍宜蘭縣或就讀宜蘭縣各公私立高中職、國中、國小的學生，皆可報名參加，每組取冠軍一名，分別獲得冠軍獎金2萬元。

昨(1)日包括中保集團總裁林孝信、副總裁林明昇、中保副董事長林建涵以及林燈文教公益基金會執行長林純美都出席頒獎。決賽結果，三組奪冠學生分別是中道中學王煒博 、羅東國中彭嵩華和北成國小莊凱鈞。

王煒博是去年高中組第三名，他說自己平常在課堂上並不擅長「背書」，但他從去年的比賽學到，只要充分了解作品的背景，自然投入情感，正常發揮就會有好表現。國中組冠軍的彭嵩華表示，自己為了比賽，請媽媽幫他特訓，每天背一篇古文。國小組的莊凱鈞第一次參賽就摘冠，原來莊凱鈞的姊姊是去年國中組第一名，特別提醒他除了「背」，還要注意肢體語言。

▼ (由左至右)林燈文教公益基金會執行長林純美、高中組冠軍王煒博、國中組冠軍彭嵩華、國小組冠軍莊凱鈞、中保集團總裁林孝信。（圖／中保集團提供）

▲▼ (由左至右)林燈文教公益基金會執行長林純美、高中組冠軍王煒博、國中組冠軍彭嵩華、國小組冠軍莊凱鈞、中保集團總裁林孝信。 （圖／中保集團提供）

林燈基金會表示，本屆比賽指定的文學作品和去年大致一樣，選自唐詩、宋詞、散文、新詩，包括詩經蓼莪、短歌行、蘇東坡的念奴嬌－赤壁懷古、中庸、大學等等，不論是國小組、國中組或高中職組，分別都要背熟大約兩千七百多字的經典。為獎勵參與競賽的選手，所有入圍決賽的選手們都有「優選獎金」2000元以及獎狀。

林明昇強調，舉辦詩文背誦比賽，意在鼓勵孩子們積極接觸流傳千百年的經典文學，並融會貫通。背誦之前，得先理解文字的情感，明白詩文的創作背景，自然而然就能把這些優美的詩文刻畫在腦海中，內化成人生一輩子的寶藏，這些收穫遠比獎金更珍貴。

林燈文教公益基金會成立30年來，致力培育宜蘭學子，作育英才，提攜後輩，除每學期頒發「獎助學金」外，也設立「宜蘭青少年專長暨潛力培育計畫」，並設立「林燈文學獎」，鼓勵學生創作，揮灑創意。

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關鍵字：中保,林孝信,林燈,詩詞,宜蘭,林明昇

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