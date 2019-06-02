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郭台銘重視經濟議題　韓粉變郭粉：經濟才是老百姓關心的議題

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▲▼郭台銘前往南門市場南園湖州粽與攤商互動,支持群眾前往聲援。（圖／記者李毓康攝）

▲一位媽媽帶著女兒親手做的蛋糕現身南門市場支持郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘今（2）日現身南門市場採購肉粽，現場除了守候的媒體外，也有許多郭粉在現場等待，其中有一位媽媽親自帶著女兒連夜製作的蛋糕來為郭台銘加油打氣，這位媽媽表示，全家原先是支持韓國瑜，但看到郭董拋出的經濟議題，她轉向支持郭台銘，「我們比較是經濟選民，經濟是老百姓比較關心的議題」。

鴻海董事長今日前往南門市場採購肉粽，現場早擠滿了許多郭粉，有民眾秀出自發性製作的郭台銘加油貼紙，希望向民眾宣導「全力支持郭台銘」，目前約印製了十萬份。該貼紙上有郭台銘、國旗以及老虎，民眾表示，之所以會選擇老虎，是因為郭董的生肖正是屬老虎，記者詢問，貼紙上有國旗，不怕與韓國瑜的貼紙搞混嗎？民眾認為，「大家都是支持中華民國，所以國旗大家都可以使用。」

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▲▼民眾自發性印製郭台銘競選貼紙。（圖／記者劉姵呈攝）

▲民眾自發性印製郭台銘競選貼紙。（圖／記者劉姵呈攝）

現場還有一位媽媽帶著女兒連夜趕工製作的蛋糕，希望能為郭董加油打氣，她表示，「我要祝他心想事成，帶領中華民國翻轉台灣經濟，打國際盃。」這位媽媽表示，他們全家其實過去是支持高雄市長韓國瑜參選總統的，但在聽到郭董多項經濟政見後，她們轉而支持郭台銘，「我們比較是經濟選民，經濟才是老百姓比較關心的議題」。

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關鍵字：郭台銘,韓國瑜,2020總統大選,國民黨

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