韓國瑜又喊發大財　郭台銘：他都在抄我的經濟政策

▲郭台銘今日前往南門市場採購肉粽。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘今（2）日現身南門市場採購肉粽，現場除了守候的媒體外，也有許多郭粉在現場等待。面對記者提問有關高雄市長韓國瑜昨（1）日在凱道造勢所提出的經濟議題，郭台銘表示，他都在抄我的經濟政策。

昨日高雄市長韓國瑜在凱道造勢喊出「發財外交」、「加入FTA」等，郭台銘今日受訪時表示，「好像都在抄我的」他認為，這些拼經濟的政見都是他過去經常在講的，這代表韓國瑜認同他的理念，「而且我的內容是比較實質的，面對現在的經濟困境，大家應該都要努力搶錢、搶糧、搶市場」郭台銘表示，若現在全民拚濟濟變成大家的競選主軸，「我是最內行的」。

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郭台銘表示，他相當關注全球經濟局勢，他認為恐將有比金融海嘯更大的問題，他也建議蔡政府應該要趕快開國安等級的經濟會議，商討相關對策。

有媒體詢問，昨日韓國瑜的夫人李佳芬有現身站台，破除桃色風波的謠言，那麼郭太太有可能現身助選嗎？郭台銘回應表示，他現在更關心中國大陸國務院將發表的對美反制白皮書，因為這將牽涉到世界經濟和台商的未來。

昨日韓國瑜凱道造勢完，外界就認為「國民黨初選已經結束了」，郭台銘堆此回應表示，「我認為才剛開始」因為拼經濟究竟是講空話還是做實事，外界一看就知道了。

而面對有民眾認為「庶民總統」與郭台銘的距離相當遠，郭台銘表示，「什麼叫庶民經濟，就是這個柴米油鹽醬醋茶，但是你的財產在縮水，你的所有經濟，為什麼講說如果發生金融大海嘯，發生股災，我想大家不會影響到庶民經濟嗎?」