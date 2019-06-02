美股三大利多後市可期　盤點經理人看漲相關基金



▲美股近來深受貿易戰消息反覆而震盪盤整，經理人認為美股後市可期，可趁第2季拉回佈局相關基金。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

儘管美中貿易戰緊張局勢再度白熱化，雙方喊話不斷，美股震盪跌深後才終於回穩，但展望後市，經理人皆看好美股有三大利多支撐，表現可期，建議投資人可趁第2季拉回佈局相關基金，包括雲端、電動車、5G、Fintech、替代能源、電商、影音串流。

台新投信經理人蘇聖峰表示，美股因波段漲幅不小，受冒易戰影響短線震盪整理在所難免，但在央行貨幣寬鬆帶動資金行情、下半年企業獲利重回成長軌道、法人回補持股這三大利多加持下，未來漲升行情仍可期，第2季拉回即是買點。

蘇聖峰分析，在評價面上，雖第2季仍存在庫存風險，但在下半年S&P 500企業獲利可能加速回溫的情況下，今年EPS成長是有機會來到5%以上，S&P 500目標價應在3,050~3,100點，以目前不到3,000點而言，仍有上漲空間。看好雲端、電動車、5G、Fintech、替代能源等產業前景，建議優先布局美國智慧生活相關基金。

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統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，美中貿易戰升級擴展至科技戰，全球供應鏈面臨大整理，在調整過程中，美國的晶片廠商也受到一些影響，但這個部份對美國總體經濟影響不大，美股道瓊及標普500指數跌幅有限，以晶片股及硬體設備股占多數的費城半導體指數跌勢就較重。

在這波美中衝突下，預估美股各產業類股受影響程度不一，科技產業以軟體開發業者相對優於硬體設備商，袁永騰相對看好仍維持穩健成長的電子商務、雲端相關，而在景氣渾沌不明的氣氛下，「追劇」或將成為紓壓的療癒小確幸，也看好全球影音串流平台。