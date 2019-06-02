　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

美股三大利多後市可期　盤點經理人看漲相關基金

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）
▲美股近來深受貿易戰消息反覆而震盪盤整，經理人認為美股後市可期，可趁第2季拉回佈局相關基金。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

儘管美中貿易戰緊張局勢再度白熱化，雙方喊話不斷，美股震盪跌深後才終於回穩，但展望後市，經理人皆看好美股有三大利多支撐，表現可期，建議投資人可趁第2季拉回佈局相關基金，包括雲端、電動車、5G、Fintech、替代能源、電商、影音串流。

台新投信經理人蘇聖峰表示，美股因波段漲幅不小，受冒易戰影響短線震盪整理在所難免，但在央行貨幣寬鬆帶動資金行情、下半年企業獲利重回成長軌道、法人回補持股這三大利多加持下，未來漲升行情仍可期，第2季拉回即是買點。

蘇聖峰分析，在評價面上，雖第2季仍存在庫存風險，但在下半年S&P 500企業獲利可能加速回溫的情況下，今年EPS成長是有機會來到5%以上，S&P 500目標價應在3,050~3,100點，以目前不到3,000點而言，仍有上漲空間。看好雲端、電動車、5G、Fintech、替代能源等產業前景，建議優先布局美國智慧生活相關基金。

請繼續往下閱讀...

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，美中貿易戰升級擴展至科技戰，全球供應鏈面臨大整理，在調整過程中，美國的晶片廠商也受到一些影響，但這個部份對美國總體經濟影響不大，美股道瓊及標普500指數跌幅有限，以晶片股及硬體設備股占多數的費城半導體指數跌勢就較重。

在這波美中衝突下，預估美股各產業類股受影響程度不一，科技產業以軟體開發業者相對優於硬體設備商，袁永騰相對看好仍維持穩健成長的電子商務、雲端相關，而在景氣渾沌不明的氣氛下，「追劇」或將成為紓壓的療癒小確幸，也看好全球影音串流平台。

ET快訊
「快回來餵飽我」男見妻外出就狂傳訊逼回家啪啪　她受不了跪求離
台北情侶雙載長髮妹亮點！他驚見「江湖傳說」萬人笑：無違和

關鍵字：美股,基金,投資建議,智慧生活,雲端,電動車,5G,貿易戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國泰證發表投資氣象觀點：總統大選題材發酵　對美股持正向看法

美中放話不斷貿易戰爭加劇　法人：台股短期震盪、長期受惠

蘋概三王喊衝領電子股反攻　台股大漲115點收復年線蓄勢挑戰10,500大關

避開貨幣戰！新台幣貶值　受惠五大族群與潛力股出列

背詩詞就可笑拿2萬獎金　中保總裁林孝信親自驗收

美股三大利多後市可期　盤點經理人看漲相關基金

郭台銘重視經濟議題　韓粉變郭粉：經濟才是老百姓關心的議題

郭台銘到南門市場包肉粽　粉絲高喊「包中」、「手機納民調」

韓國瑜又喊發大財　郭台銘：他都在抄我的經濟政策

影／下午1到3點不洗衣、吹冷氣最省錢！台電推新「即時電價」價差10倍技巧大公開

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

無死角上色！療癒「水轉印」技術 放水裡輕輕一轉...印出絕美花瓣

陳小春曝Jasper近況！　坦言「我沒辦法接受他再出來」

《炮仔聲》王宇婕 吳懷中靈魂互換！ 網友笑翻「妍熙好會學蔡主任！」

背詩詞就可笑拿2萬獎金　中保總裁林孝信親自驗收

美股三大利多後市可期　盤點經理人看漲相關基金

郭台銘重視經濟議題　韓粉變郭粉：經濟才是老百姓關心的議題

郭台銘到南門市場包肉粽　粉絲高喊「包中」、「手機納民調」

韓國瑜又喊發大財　郭台銘：他都在抄我的經濟政策

影／下午1到3點不洗衣、吹冷氣最省錢！台電推新「即時電價」價差10倍技巧大公開

郭台銘懂父母的煩惱　提倡「培養孩子解決問題的能力」

郭台銘臉書發文直批蔡英文不懂科技　教改改的亂七八糟

「斜槓CEO」友達彭双浪　獲頒北科大名譽博士

6月桶裝瓦斯每桶降60元超有感　小吃店估一口氣省下900元

鄭明典示警：今天強風軸對著北台灣　午後對流若發展「強度很可觀」

華聞快遞／北京設立超4.3萬家外企　利用外資超1550億美元

下大雨好潮濕！4項「天然除濕機」　放著就能吸濕氣

背詩詞就可笑拿2萬獎金　中保總裁林孝信親自驗收

不爽酒店互毆遭「洗臉」　他尾隨仇家當街剪車開3槍

夏天蟲蟲大軍壓境　7大妙招剋居家蚊蟲

騎車爆衝突！綠島男被摺疊刀「刺破肚子」臟器外露　直升機出動急送醫

法網／怒了！小威要開記者會　蒂姆受訪中斷還被趕

台灣舞蹈節大滿貫積分賽　林詠鉦／莊雅晴U21、U23拉丁1金1銀

小熊尋找固定終結者　有意簽下救援王金柏瑞

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

財經熱門新聞

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

徐旭東、吳東昇站台！紡拓會首辦..

韓國瑜又喊發大財　郭台銘：他都..

沒等到韓國瑜電話　郭台銘輕嘆氣..

快訊／大樂透開獎！端午加碼13..

打敗盧森堡！澳洲基本時薪425..

郭台銘重視經濟議題　韓粉變郭粉..

資金湧入避險　黃金價格衝至近兩..

郭台銘懂父母的煩惱　提倡「培養..

避開貨幣戰！新台幣貶值　受惠五..

上市公司平均薪資出爐　鴻海這家..

郭台銘臉書發文直批蔡英文不懂科..

郭董到南門市場包肉粽　大批粉絲..

全球不織布大王南六董座黃清山　..

更多熱門

相關新聞

中方最新態度：主權問題絕不退讓

繼中方日前表態，將建立「不可靠實體清單」制度後，今（2）早發佈了《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，被外界視為中方對貿易戰的最新表態。商務部副部長王受文表示，中國的態度就是願意採取合作的方式來解決，但是合作有原則，磋商有底線。

Hyundai 首款純電動雙層巴士亮相

豁免期限截止　美對中國商品加稅

特斯拉Model 3香港價最低132.8萬

證件OUT！ 大陸首間5G無人銀行「刷臉」辦業務

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

世界最危險職業！每7天有1人身亡

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

唐綺陽：這3星座2019下半財運最好！

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

韓國瑜超級大進場　他估至少50萬

韓粉造勢擠爆台大醫院！病患家屬：全都出去啦

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面