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拚總統搶攻年輕族群　朱立倫：中央官員1/4以上任用青年

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▲▼朱立倫出席世新大學碩博士畢業典禮。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫出席世新大學碩博士畢業典禮。（圖／朱立倫辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

前新北市長、國民黨總統參選人朱立倫1日下午出席世新大學碩博士畢業典禮，並獲邀致詞。他表示，從政初衷就是希望下一代更好，給年輕人機會，台灣才有未來，未來若當總統，「中央層級政務官需有四分之一以上是由年輕人組成，讓年輕世代能真正進入決策層，為國家效力。」

▲▼朱立倫出席世新大學碩博士畢業典禮。（圖／朱立倫辦公室提供）

朱立倫表示，30年前離開校園時，覺得世界好大，現在因為各種媒體的傳播，讓世界變得越來越靠近，儘管這30年來，資本主義與民主浪潮的興起，帶來自由開放的世界局勢，但卻都在此時面臨逆流，不僅經濟保護主義重新興起，民粹主義也衝擊民主政治；政治人物可能只需要一個口號，就獲得支持，但也可能瞬間土崩瓦解。

▲▼朱立倫出席世新大學碩博士畢業典禮。（圖／朱立倫辦公室提供）

朱立倫也勉勵畢業生，永遠保有求知的熱情，因為10年前得到的知識，10年後可能變成歷史，無論未來在哪個領域，要堅持理想與初衷，而他從政初衷就是，希望下一代比這一代更好，台灣要一棒接一棒，要給年輕人更多機會，台灣才會有未來。

▲▼朱立倫出席世新大學碩博士畢業典禮。（圖／朱立倫辦公室提供）

典禮結束後，朱立倫接受媒體訪問，進一步提出青年政策的主張。他說，若當選2020總統，會重用年輕人，中央層級的政務官青年人比例，至少要超過四分之一，讓年輕世代進入決策層，有機會與舞台發揮理想，更為國家效力。

▲▼朱立倫出席世新大學碩博士畢業典禮。（圖／朱立倫辦公室提供）

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