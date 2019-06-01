　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

郭台銘懂父母的煩惱　提倡「培養孩子解決問題的能力」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲針對教育政策，郭台銘主張父母應該讓小孩子面對問題、思考問題、解決問題，在國高中階段則要發展技術職業教育。（圖／記者林淑慧攝）

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者林淑慧攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（1日）晚間在臉書發文，以「父母的煩惱我懂，要為下一代打造未來」，提到要用科技改變未來的世界，並認為教育應該要讓孩子學會解決未來問題的能力。

郭台銘提到，蔡英文政府正在斷送孩子的未來，因為她不懂科技，不懂科技將改變未來的世界，把教改改的亂七八糟，家長孩子都無所適從，孩子若繼續被耽誤，而沒有培養思考和動手做的能力，那麼他們將在世界的競爭中被淘汰。

請繼續往下閱讀...

▲鴻海集團董事長郭台銘出席Design For Change分享大會，與在場小朋友玩起「Give me five!」展現親民一面。（圖／記者林淑慧攝）

▲郭台銘出席DFC挑戰大會，並和小朋友「Give me five」。（圖／記者林淑慧攝）

郭台銘說他從2015年就開始支持「全球孩童創意行動挑戰Design For Change Challenge（DFC挑戰）」，DFC挑戰從2009年開始，在全球將近70個國家同時推動，這個「世界最大課堂」也是聯合國 17 項永續發展目標的實踐方式之一，希望孩子們透過感受生活中的問題，發揮想像力，思考解決辦法，親身實踐，最後跟所有人分享他的故事。

郭台銘認為，教育應該要讓孩子學會解決未來問題的能力，很榮幸的，在鴻海和永齡基金會的支持下，去年台灣主辦2018 DFC全球年會，讓超過40個國家的教育夥伴和大小朋友齊聚台灣，分享成果，規模創下歷年新高，提高台灣的國際聲量，是一次成功的實質國民外交。

郭台銘表示，他一路以來都走在教育問題的最前線，不論是永齡基金會在翻轉偏鄉教育上的付出，或是鴻海教育基金會對於大學以上弱勢學生在學貸及生活費上的協助，都不遺餘力，而且想為孩子做更多，因為孩子是我們的未來，而打造一個能讓他們快樂成長、勇敢做夢的環境是他的使命！

ET快訊
大雨彈再下2天「降雨熱區」出爐！台北午後雷雨突襲警戒
18歲無照屁孩「偷借265萬休旅車」撞爆…父母買單！朋友爸淚

關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,教育,DFC挑戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

郭台銘懂父母的煩惱　提倡「培養孩子解決問題的能力」

郭台銘臉書發文直批蔡英文不懂科技　教改改的亂七八糟

「斜槓CEO」友達彭双浪　獲頒北科大名譽博士

6月桶裝瓦斯每桶降60元超有感　小吃店估一口氣省下900元

手機嗶一下繳電費超方便　台電推行動支付「台灣Pay」嘛ㄟ通

影／沒等到韓國瑜電話　郭台銘輕嘆氣...不去造勢大會「回去開會了！」

專家3招教戰保守投資人　不買儲蓄險也能賺息保本

頭腦是用不完的寶藏！　郭台銘：發展技職教育才能贏在起跑點

影／駁斥熱臉貼冷屁股　郭台銘：已透過管道問韓國瑜是不是真誠希望我去造勢大會

郭台銘：恢復軍公教年改沒有把餅做大，一切都是空談

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

迪麗熱巴化身鳳久撒嬌男學員！　一秒切換嗲音...全場瞬間融化

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

日西裝男想壞壞遭發現手刀落跑 阿伯黃金左腳「神助攻」逮痴漢

大S緬甸開唱假髮掉了！　小S下秒機智反應...台下尷尬了

《私生活》殺青朴敏英耀眼現身　金材昱「行走的賀爾蒙」帥到瘋

大學教官偷吃馬尾陸籍交換生　「狂歡3天」摸腿深吻照全曝光

郭台銘懂父母的煩惱　提倡「培養孩子解決問題的能力」

郭台銘臉書發文直批蔡英文不懂科技　教改改的亂七八糟

「斜槓CEO」友達彭双浪　獲頒北科大名譽博士

6月桶裝瓦斯每桶降60元超有感　小吃店估一口氣省下900元

手機嗶一下繳電費超方便　台電推行動支付「台灣Pay」嘛ㄟ通

影／沒等到韓國瑜電話　郭台銘輕嘆氣...不去造勢大會「回去開會了！」

專家3招教戰保守投資人　不買儲蓄險也能賺息保本

頭腦是用不完的寶藏！　郭台銘：發展技職教育才能贏在起跑點

影／駁斥熱臉貼冷屁股　郭台銘：已透過管道問韓國瑜是不是真誠希望我去造勢大會

郭台銘：恢復軍公教年改沒有把餅做大，一切都是空談

《鐵之王座》上市滿週年　推新王國、全新即時戰略模式

澎湖七美浩劫！陸漁船越界還放「生態殺手」　海巡怒了押回來

比黃金還貴！坪林冠軍包種茶　一台斤飆一百萬元：史上最高

獨家直擊日本「絆祭」！東北6大祭典一次看　台灣舞龍舞獅、三太子首次現身

Lexus「RX休旅車」小改款釋出！支援Android Auto科技升級

雷神洩《復聯4》挺30kg肥肚真相！遭餐車老闆鄙視　鋼鐵人超愛摸

凱道造勢破40萬人？韓粉10分鐘就多5萬　他「推算數據」狠打臉

大雨彈再下2天「降雨熱區」出爐！大台北狂飆34°C　午後雷雨突襲警戒

熱血警察挽袖捐血　 212袋為台南血庫注新血

法網／大坂直美爆冷32強止步　連三大滿貫奪冠夢碎

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

財經熱門新聞

快訊／大樂透開獎！端午加碼13..

北京亮劍反制　美股道瓊跌300..

沒等到韓國瑜電話　郭台銘輕嘆氣..

墨西哥要課稅　電子五哥心驚驚

打敗盧森堡！澳洲基本時薪425..

避開貨幣戰！新台幣貶值　受惠五..

上市公司平均薪資出爐　鴻海這家..

駁斥熱臉貼冷屁股　郭台銘：已問..

鴻海郭台銘投入2020總統大選..

資金湧入避險　黃金價格衝至近兩..

新鮮人求職想成功平均得投225..

旅遊神卡當道！台新、北富銀單月..

影／哈日族哭哭！日圓換匯價衝高..

哈日族荷包縮水！日圓換匯價衝高..

更多熱門

相關新聞

主持人：韓粉若不站出來「蔡英文沒收總統大選」

郭台銘臉書發文直批蔡英文不懂科技　教改改的亂七八糟

凱道金錢交易罰1200　攤販：警察多了3倍

韓粉重現「紅海」奇景！青壯派立委出席挺韓

蓋茲、郭董都有！M字手掌發大財

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

女下體爛掉：沒性行為！醫看男友嘴驚呆

女老師車頭燈太亮！「緊T包不住渾圓胸」形狀超美

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

即／高雄深夜4.6地震！網友被搖醒嚇壞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

世界最危險職業！每7天有1人身亡

韓國瑜超級大進場　他估至少50萬

女同事傳睡衣照　男見豪球秒石化

安徽大媽闖紅燈　大螢幕放送個資

身分證U、5、1、6　秧悅千禧酒店住一送一

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

女生這裡都有痣？網一看全嚇傻

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

唐綺陽：這3星座2019下半財運最好！

更多

最夯影音

更多

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

迪麗熱巴化身鳳久撒嬌男學員！　一秒切換嗲音...全場瞬間融化

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面