郭台銘懂父母的煩惱　提倡「培養孩子解決問題的能力」

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者林淑慧攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（1日）晚間在臉書發文，以「父母的煩惱我懂，要為下一代打造未來」，提到要用科技改變未來的世界，並認為教育應該要讓孩子學會解決未來問題的能力。

郭台銘提到，蔡英文政府正在斷送孩子的未來，因為她不懂科技，不懂科技將改變未來的世界，把教改改的亂七八糟，家長孩子都無所適從，孩子若繼續被耽誤，而沒有培養思考和動手做的能力，那麼他們將在世界的競爭中被淘汰。

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▲郭台銘出席DFC挑戰大會，並和小朋友「Give me five」。（圖／記者林淑慧攝）

郭台銘說他從2015年就開始支持「全球孩童創意行動挑戰Design For Change Challenge（DFC挑戰）」，DFC挑戰從2009年開始，在全球將近70個國家同時推動，這個「世界最大課堂」也是聯合國 17 項永續發展目標的實踐方式之一，希望孩子們透過感受生活中的問題，發揮想像力，思考解決辦法，親身實踐，最後跟所有人分享他的故事。

郭台銘認為，教育應該要讓孩子學會解決未來問題的能力，很榮幸的，在鴻海和永齡基金會的支持下，去年台灣主辦2018 DFC全球年會，讓超過40個國家的教育夥伴和大小朋友齊聚台灣，分享成果，規模創下歷年新高，提高台灣的國際聲量，是一次成功的實質國民外交。

郭台銘表示，他一路以來都走在教育問題的最前線，不論是永齡基金會在翻轉偏鄉教育上的付出，或是鴻海教育基金會對於大學以上弱勢學生在學貸及生活費上的協助，都不遺餘力，而且想為孩子做更多，因為孩子是我們的未來，而打造一個能讓他們快樂成長、勇敢做夢的環境是他的使命！