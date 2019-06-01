「斜槓CEO」友達彭双浪　獲頒北科大名譽博士

▲友達光電董事長暨執行長彭双浪。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

臺北科技大學今天（1日）舉辦畢業典禮，北科大校長王錫福頒贈名譽博士予友達光電董事長暨執行長彭双浪，而彭双浪則以自己臨危受命專業經理人、薩克斯風街頭藝人、科技農夫的多重親身經歷，勉勵「畢業是人生磨練的開始，希望大家以熱情和勇氣迎接新挑戰，創造自己的斜槓人生！」

彭双浪1979年畢業於北科大前身臺北工專二專工業工程科，投身科技產業超過30年，帶領友達重返獲利、推動價值轉型策略，並促成「臺灣顯示器聯合總會」整合光電產業，發起「GOLF學用接軌聯盟」俾利產學共享資源，致力在綠色環境永續、科技與文化遺產共存課題，2018年獲臺灣永續能源研究基金會「全球企業永續傑出人物獎」。

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▲友達彭双浪（圖右）獲頒北科大名譽博士。（圖／友達提供）

同時，彭双浪關注母校發展，除了擔任北科大產官學研菁英協會理事長、工業工程與管理系友會理事長，並與母校簽署共同研發專案、短中長期實習制度、獎學金及講座等產學合作計畫，每年持續捐助校務基金、捐贈儀器設備，更將除役廠房轉型為全台唯一液晶面板實習工廠，首家簽約學校就是北科大，協助母校維繫技職龍頭地位。

事業有成的彭双浪，其實出身新竹農家，當過牧童、建築工人，天未亮就趕火車到北科大附屬桃園農工上學，他一路勇於挑戰，超過30年職涯中外派資歷占三分之一，赴馬來西亞9年接受多元文化洗禮、赴大陸蘇州4年打造友達海外首廠，「外派歷練開拓我的視野，幫助我摒除偏見、培養同理心。」，他也鼓勵學弟妹成為積極的地球公民，發揮正向力量關懷社會。

北科大校長王錫福勉勵畢業生，展開新旅程，迎向成功人生，並強調所謂成功，第一先針對自身，在專業領域上不斷學習，在人際關係中時時謙虛，虛懷若谷的人才能持續成長茁壯，「讓自己成為所處社群中的正能量，在家庭裡抱持愛與寬容，在職場上團隊合作，為社會遵守法紀、貢獻付出。」